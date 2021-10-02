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Не хватает подписей? "Слуг" поочередно приглашают на разговор с Зеленским

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир Дмитрий Гордийчук Дмитрий Гордийчук Редактор прямых эфиров
2 октября, 17:27
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Зеленский ушел говорить с нардепами об отставке Разумкова

Один из депутатов "Слуги народа" сообщил "Сегодня", что прибывший на "Большую фракцию" политической партии "Слуга народа" в Трускавец президент Украины Владимир Зеленский, сейчас находится в комнате, где собирают подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

По словам депутата, на данный момент 150 подписей нет за отставку.

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Чуть ранее Владимир Зеленский дал объяснения на вопрос, какие у него отношения со спикером Дмитрием Разумковым.

"Тема Дмитрия Разумкова для меня совсем не вопрос. В целом, я считаю, что этот вопрос внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы или консультантов, которые с ним сейчас работают, выносить этот вопрос в публичную сферу, в медиа. Секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей просто другие политические взгляды. И это нормально, мы живем в демократическом государстве. Но если они другие, чем у более 200 человек, и другие, чем у 73%, которые отдали голоса именно за ту программу, мы же ничего другого не делаем – это нормально, значит ты живешь своей личной жизнью", – заявил Владимир Зеленский.

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Как развивались события

  • 30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.
  • После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.
  • Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.
  • Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.
  • На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".
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