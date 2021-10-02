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Бракує підписів? "Слуг" по черзі запрошують на розмову із Зеленським

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів
2 жовтня, 17:27
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Зеленський пішов говорити з нардепами про відставку Разумкова

Один з депутатів "Слуги народу" повідомив "Сьогодні", що прибувший на "Велику фракцію" політичної партії "Слуга народу" в Трускавець президент України Володимир Зеленський зараз знаходиться в кімнаті, де збирають підписи за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

За словами депутата, на цей момент 150 підписів немає за відставку.

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Раніше Володимир Зеленський дав пояснення на питання, які у нього стосунки зі спікером Дмитром Разумковим.

"Тема Дмитра Разумкова для мене зовсім не питання. Загалом, я вважаю, що це питання є внутрішньофракційним. Я вважаю, що велика помилка з боку Діми чи консультантів, які з ним зараз працюють, виносити це питання в публічну сферу, в медіа. Секретів жодних немає, але я вважаю, що у цих людей просто інші політичні погляди. І це нормально, ми живемо в демократичній державі. Але якщо вони інші, ніж у більш ніж 200 людей, і інші, ніж у 73%, які віддали голоси саме за ту програму, ми ж нічого іншого не робимо – то це нормально, значить ти живеш своїм особистим життям", – заявив Володимир Зеленський.

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Як розвивалися події

  • Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці в Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
  • Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
  • Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
  • Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що з "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
  • На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".
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