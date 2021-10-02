Бракує підписів? "Слуг" по черзі запрошують на розмову із Зеленським

Зеленський пішов говорити з нардепами про відставку Разумкова

Один з депутатів "Слуги народу" повідомив "Сьогодні", що прибувший на "Велику фракцію" політичної партії "Слуга народу" в Трускавець президент України Володимир Зеленський зараз знаходиться в кімнаті, де збирають підписи за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

За словами депутата, на цей момент 150 підписів немає за відставку.

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Раніше Володимир Зеленський дав пояснення на питання, які у нього стосунки зі спікером Дмитром Разумковим.

"Тема Дмитра Разумкова для мене зовсім не питання. Загалом, я вважаю, що це питання є внутрішньофракційним. Я вважаю, що велика помилка з боку Діми чи консультантів, які з ним зараз працюють, виносити це питання в публічну сферу, в медіа. Секретів жодних немає, але я вважаю, що у цих людей просто інші політичні погляди. І це нормально, ми живемо в демократичній державі. Але якщо вони інші, ніж у більш ніж 200 людей, і інші, ніж у 73%, які віддали голоси саме за ту програму, ми ж нічого іншого не робимо – то це нормально, значить ти живеш своїм особистим життям", – заявив Володимир Зеленський.

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