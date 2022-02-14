Крутой разворот или уловка для врага: как следует воспринимать слова Пристайко об отказе от НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, чтострана может отказаться от вступления в НАТО, если это может предотвратить войну с Российской Федерацией. Об этом он заявил в интервью журналисту Стивену Нолану в эфире BBC Radio 5.
Такие заявления вызвали волну возмущения и среди украинских дипломатов, и среди политиков. Ведь слова Пристайко прямо противоречат Конституции Украины. Какая реакция может последовать за такими неосторожными репликами - выяснила редакция "Сегодня".
Вынужденная мера
Вадим Пристайко высказался иностранному журналисту, что отказ от НАТО может быть вынужденной мерой перед опасностью полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Вместе с тем, он напомнил, что стремление нашей страны к членству в Североатлантический альянс закреплено в Основном Законе Украины.
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"Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции. Я сейчас отчасти иду против главного документа, который мы имеем. ...Когда я говорю это, что мы гибки, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно", - сказал Пристайко.
Таким образом, посол намекнул, что государство готово сделать шаг назад ради сохранения мира. Позже он уточнилследующее:
"Что касается НАТО, то Украина оставляет свой курс, однако "вынуждена искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас".
Вырвали из контекста
Сразу же после публикации первого тезиса последовало опровержение, якобы дипломата неправильно поняли. Спикер МИДа Украины Олег Николенко сказал в комментарии "Сегодня":
"Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс. Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной задачей. При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", - сказал Николенко.
Моментально отреагировали на сканда и в Офисе президента. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии УНИАН отметил, что послу в Великобритании следует объясниться:
"Господин посол использовал слово "гибкость". Думаю, стоит дать ему возможность объяснить, что именно он имел в виду, прежде чем делать какие-то выводы, особенно такие громкие".
На Западе не поймут?
Заявление своего коллеги раскритиковал и дипломаты. Руслан Осипенко в эфире "Украина 24" отметил:
"Дипломат должен быть аккуратен в своих высказываниях. Его слова могут неоднозначно воспринять на Западе".
В свою очередь политолог-международник Андрей Бузаров в комментарии нашему изданию говорит, что международные партнеры ждут от Украины трезвой оценки событий:
"Любой аналитик скажет, что на сегодняшний день в силу многих причин интеграция в НАТО невозможна. Дело не только в действиях России, а в самом Альянсе. Это нужно просто признать на официальном уровне, а наши власти по политическим соображениям этого не делают. Поэтому если представители украинской дипломатии будут подобный анализ делать, это наоборот будут воспринимать не как отказ от интеграции в НАТО. Это здравая оценка ситуации, ее на Западе встретят с пониманием", – объяснил Бузаров.
С ним согласен и политический эксперт Валерий Клочок, мол, скандал вокруг темы Украина-НАТО имеет политический окрас.
"Действительно, эта контраверсийность восприятия необходимости вступления в НАТО обусловлена именно политическим противостоянием внутри страны, что существенно усложняет внутренние процессы, усложняет наш внешнеполитический курс... Впрочем, Альянс четко артикулирует: он не готов и Украины в НАТО не будет. Это говорит о том, что этот вопрос чисто политический и не имеет практического контекста", – говорит эксперт.
Последует ли наказание
В Пристайко полетело много камней со стороны политиков. Эмоционально прокомментировал ситуацию народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко:
"Один человек Зеленского готов от НАТО отказаться, другой наоборот... Давайте мы как-нибудь соберемся и хоть неделю проведем без какой-либо херни. Простите на слове. Ну сколько же можно?", - написал политик в своем Телеграмм-канале.
Глава "ЕС" Петр Порошенко и вовсе потребовал отставки посла. Но эксперты сомневаются, что последует наказание в таком формате. Андрей Бузаров называет Вадима Пристайко одним из лучших профессионалом, которые находятся на дипломатической службе Украины:
"Его высказывания иногда могут быть личного, иногда оценочного, а иногда официального характера. Поэтому если какие-то партии, люди, граждане Украины ходят, чтобы страна была в НАТО, это их личная позиция, но это не означает смену курса".
Международный политолог Владимир Воля призывает разобраться в ситуации и не делать поспешных выводов:
"Мы не видели полного текста интервью и здесь для меня остаются две версии: либо Пристайко проговорился с учетом каких-то разговоров между иностранными правительствами и украинскими властями по поводу такого гипотетического сценария, либо это был экспромт и исключительно результат общения журналиста и посла", – объяснил журналисту "Сегодня" Воля.
Кто такой Пристайко
Вадим Владимирович Пристайко в свое время занимал должность министра иностранных дел Украины. Через полгода работы в МИД, в марте 2020 года его назначили вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
В июне того же года Верховная Рада уволила его с этой позиции. Позже Пристайко предложили должность посла Украины в Великобритании.
Напомним, что ранее из-за неосторожных высказываний о том, что "Украина никогда не вернет Крым", лишился должности главнокомандующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах.