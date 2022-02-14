Крутий розворот або прийом ворога: як слід сприймати слова Прістайка про відмову від НАТО

Висловлювання посла України у Великій Британії Вадимо Пристайко викликали лавину негативних коментарів

Вадим Пристайко викликав шквал критики своїм нещодавнім інтерв'ю / Колаж "Сьогодні"

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що країна може відмовитись від вступу до НАТО , якщо це може запобігти війні з Російською Федерацією. Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану в ефірі BBC Radio 5 .

Такі заяви спричинили хвилю обурення і серед українських дипломатів, і серед політиків. Адже слова Прістайка прямо суперечать Конституції України. Яка реакція може наслідувати такі необережні репліки – з'ясувала редакція "Сегодня".

Реклама

Вимушена міра

Вадим Пристайко висловився іноземному журналісту, що відмова від НАТО може бути вимушеним заходом перед небезпекою повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Водночас він нагадав, що прагнення нашої країни до членства до Північноатлантичного альянсу закріплене в Основному Законі України.

"Так, ви маєте рацію, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, який ми маємо. ...Коли я говорю це, що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь -то серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно", – сказав Прістайко.

Таким чином, посол натякнув, що держава готова зробити крок назад задля збереження миру. Пізніше він уточнив наступне:

"Щодо НАТО, то Україна залишає свій курс, однак "вимушена шукати інші варіанти, які дозволять вижити прямо зараз".

Вадим Пристайко висловився про можливу відмову від вступу до НАТО / Фото: politeka.net

Реклама

Вирвали із контексту

Одразу ж після публікації першої тези було спростування, нібито дипломата неправильно зрозуміли. Спікер МЗС України Олег Ніколенко сказав у коментарі "Сегодня" :

"Безумовно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу. Але загрози Україні існують тут і зараз, тому пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним завданням. При цьому жодне рішення не може бути прийняте всупереч Конституції України", – сказав Ніколенко.

Олег Ніколенко назвав висловлювання дипломата "вирваними з контексту" / Фото: Події Україна

Миттєво відреагували на сканда та в Офісі президента . Прес-секретар глави держави Сергій Никифоров у коментарі УНІАН зазначив, що послу у Великій Британії слід порозумітися:

Реклама

"Пан посол використав слово "гнучкість". Думаю, варто дати йому можливість пояснити, що саме він мав на увазі, перш ніж робити якісь висновки, особливо такі гучні".

На Заході не зрозуміють?

Заяву свого колеги розкритикував і дипломати. Руслан Осипенко в ефірі "Україна 24" відзначив :

"Дипломат має бути акуратним у своїх висловлюваннях. Його слова можуть неоднозначно сприйняти на Заході".

В свою чергу політолог-міжнародник Андрій Бузаров у коментарі нашому виданню каже, що міжнародні партнери чекають від України тверезої оцінки подій:

"Будь-який аналітик скаже, що на сьогодні з багатьох причин інтеграція в НАТО неможлива. Справа не тільки в діях Росії, а в самому Альянсі. Це потрібно просто визнати на офіційному рівні, а наша влада з політичних міркувань цього не робить. Тому якщо представники української дипломатії подібний аналіз робитимуть, це навпаки сприйматимуть не як відмову від інтеграції в НАТО. Це здорова оцінка ситуації, її на Заході зустрінуть з розумінням", – пояснив Бузаров.

Андрій Бузаров вважає слова Пристайка адекватною оцінкою реальності / Фото: Facebook

З ним згоден і політичний експерт Валерій Клочок , мовляв, скандал довкола теми Україна-НАТО має політичне забарвлення.

"Справді, ця контраверсійність сприйняття необхідності вступу до НАТО зумовлена ​​саме політичним протистоянням усередині країни, що суттєво ускладнює внутрішні процеси, ускладнює наш зовнішньополітичний курс... Утім, Альянс чітко артикулює: він не готовий і України в НАТО не буде. Це говорить про те, що це питання є суто політичним і не має практичного контексту", – говорить експерт.

Валерій Клочок: "Альянс чітко артикулює: він не готовий і не буде Україна в НАТО" / Фото: Facebook

Чи буде покарання

У Пристайко полетіло багато каменів із боку політиків. Емоційно прокоментував ситуацію народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко :

"Одна людина Зеленського готова від НАТО відмовитися, інша навпаки... Давайте ми якось зберемося і хоч тиждень проведемо без будь-якої херні. Вибачте на слові. Ну скільки ж можна?", – написав політик у своєму телеграм-каналі.

Глава "ЄС" Петро Порошенко і зовсім вимагав відставки посла . Але експерти сумніваються, що буде покарання в такому форматі. Андрій Бузаров називає Вадима Пристайка одним із найкращих професіоналом, які перебувають на дипломатичній службі України:

"Його висловлювання іноді можуть бути особистого, іноді оцінного, а іноді офіційного характеру. Тому якщо якісь партії, люди, громадяни України ходять, щоб країна була в НАТО, це їхня особиста позиція, але це не означає зміну курсу".

Міжнародний політолог Володимир Воля закликає розібратися в ситуації та не робити поспішних висновків:

"Ми не бачили повного тексту інтерв'ю і тут для мене залишаються дві версії: або Прістайко проговорився з урахуванням якихось розмов між іноземними урядами та українською владою щодо такого гіпотетичного сценарію, або це був експромт і виключно результат спілкування журналіста та посла", – пояснив журналісту "Сегодня" Воля.

Володимир Воля називає дві версії причини висловлювання / Фото: Facebook

Хто такий Пристайко

Вадим Володимирович Пристайко свого часу обіймав посаду міністра закордонних справ України. Через півроку роботи в МЗС, у березні 2020 року, його призначили віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

У червні того ж року Верховна Рада звільнила його із цієї позиції. Пізніше Прістайко запропонували посаду посла України у Великій Британії.

Нагадаємо, що раніше через необережні висловлювання про те, що "Україна ніколи не поверне Крим" , втратив посаду головнокомандувач Військово-морськими силами Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах .