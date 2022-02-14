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Сьогодні у Раді буде "жарко": збереться РНБО, а Зеленський йде до "слуг"

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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14 лютого, 10:51
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ЗМІ повідомляють, що президент України зустрінеться зі своєю фракцією о 19.00
О 16:00 глави фракцій та комітетів, весь блок безпеки України мають зібратися на закриту нараду
О 16:00 глави фракцій та комітетів, весь блок безпеки України мають зібратися на закриту нараду / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 14 лютого, об 11:00 у Верховній Раді України розпочнеться засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп).

Хто збереться ще

Також о 16:00 голови фракцій та комітетів, весь блок безпеки України мають зібратися на закриту нараду за участю і керівників профільних міністерств та секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова.

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Народний депутат Ярослав Желєзняк в ефірі програми на телеканал "Україна 24" зазначив, що Погоджувальна рада сьогодні "нічого не змінить на порядку денному".

Ярослав Железняк
Ярослав Железняк

"Там багато питань, які точно не можуть бути першочерговими. Що може змінити дійсно (ситуацію. – Ред.), то це дві події, які будуть пізніше – о 16:00 буде зустріч у РНБО начебто, де головуватиме секретар РНБО Данілов з головами фракцій, комітетів. І далі о 19:00 начебто "слуги народу" як представники вже коаліції мають зібратися – чув, що там має бути президент, – і напевно ухвалити якісь рішення", – сказав він.

ЗМІ також повідомляють, що сьогодні, 14 лютого, президент Володимир Зеленський зустрінеться зі своєю фракцією о 19:00 у КВЦ "Парковий".

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Вторгнення в Україну

31 січня телеканал Sky News повідомив, що якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну та обрати найкоротший шлях до столиці, він проходитиме через Чорнобильську зону відчуження.

12 січня було оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, які були виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.

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Нагадаємо, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко писав, що закрите засідання керівників парламентських фракцій та груп і представників силового блоку відбудеться 14 лютого. Інформацію про перенесення засідання також підтвердила речниця спікера ВР Марія Дейнеко.

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