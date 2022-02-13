Термінове засідання Ради перенесено – названо нову дату

Керівники фракцій та груп ВР мали сьогодні провести закрите засідання

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Закрите засідання керівників парламентських фракцій та груп і представників силового блоку відбудеться 14 лютого. Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Зустріч керівників парламентських фракцій перенесли на завтра", – написав він.

Інформацію про перенесення засідання також підтвердила прессекретар спікера ВР Марія Дейнеко.

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На засіданні будуть присутні міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова СБУ, керівництво розвідок, Нацбанку, Мінфіну, прем'єр-міністр.

Також п'ятий президент України Петро Порошенко сказав, що у зв’язку з появою нових тривожних даних про вторгнення російських військ на територію України влада терміново має скликати засідання РНБО та Верховної Ради. Політик вимагає, щоб чинний президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО за участю лідерів усіх парламентських фракцій для обговорення пропозицій і розробки єдиного та спільного плану дій щодо захисту країни.

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