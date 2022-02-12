Порошенко просить терміново скликати РНБО та повернути Раду на роботу

П'ятий президент має план порятунку України

Порошенко хоче негайної реакції на нові дані про можливий напад Путіна / Колаж "Сьогодні"

Лідер "Європейської солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що у зв'язку з появою нових тривожних даних про вторгнення російських військ на територію нашої країни влада терміново має скликати засідання РНБО та Верховної Ради.

Про це політик заявив на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Береженого навіть Бог береже

"Вечір п'ятниці приніс багато нової тривожної інформації про готовність Росії до повномасштабного вторгнення в Україну. Джерела, на жаль, настільки серйозні, що ними неприпустимо нехтувати навіть оптимістам. Береженого навіть Бог береже. Тому обов'язок політиків — вжити всіх екстрених заходів, щоб захистити країну і людей від найгіршого сценарію. До того ж, демонстрація нашої готовності до оборони такому сценарію цілком може запобігти ", - написав Петро Олексійович.

Політик вимагає, щоб у суботу вранці Володимир Зеленський скликав засідання РНБО за участю лідерів усіх парламентських фракцій для обговорення пропозицій та розробки єдиного та спільного плану дій щодо захисту країни. "У нас такий план є, і ми готові його подати РНБО", - наголосив Порошенко.

А від спікера ВР вимагається – змінити календарний графік і бути готовим у режимі нон-стоп ухвалювати необхідні закони.

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