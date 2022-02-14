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Україна не відмовиться від НАТО? У МЗС пояснили слова Прістайка. Ексклюзив "Сьогодні"

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14 лютого, 09:45
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Спікер МЗС Олег Ніколенко заявив, що ключовим для України є питання гарантій безпеки
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО, щоб уникнути війни з Росією, вирвані з контексту.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко "Сегодня".

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Ключове питання для України

"Безумовно, заради миру та збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів із країнами та міжнародними організаціями", – сказав Ніколенко.

Олег Ніколенко.
Олег Ніколенко. / Фото: Facebook

Водночас, за словами спікера, Вадим Пристайко "справедливо наголосив" на інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України.

"Але Україна поки не є членом НАТО чи іншого альянсу безпеки. Отже ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безумовно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу.

Але загрози Україні існують тут і зараз, тому пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним завданням. При цьому жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України", – сказав Олег Ніколенко.

Що сталося

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО , якщо це допоможе запобігти війні з Російською Федерацією.

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За словами посла, вступ до НАТО передбачено Конституцією України. Однак він уточнив, що з огляду на ту загрозу, яка є, Україна "могла б бути змушена піти на такий крок".

Нагадаємо, прес-секретар президента України Володимира Зеленського заявив, що прагнення України до НАТО та ЄС закріплені у Конституції країни .

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО . За його словами, це становить небезпеку для Москви.

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