Сегодня в Раде будет "жарко": соберется СНБО, а Зеленский идет к "слугам"

СМИ сообщают, что президент Украины встретится со своей фракцией в 19:00

В 16:00 главы фракций и комитетов, весь блок безопасности Украины должны собраться на закрытое совещание. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 14 февраля, в 11:00 в Верховной Раде Украины начнется заседание Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп).

Кто соберется еще

Также в 16:00 главы фракций и комитетов, весь блок безопасности Украины должны собраться на закрытое совещание с участием и руководителей профильных министерств, и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

Реклама

Народный депутат Ярослав Железняк в эфире программы на телеканале "Украина 24" отметил, что Согласительный совет сегодня "ничего не изменит по повестке дня".

Ярослав Железняк

"Там много вопросов, которые точно не могут быть первоочередными. Что может изменить действительно (ситуацию – ред.), то это 2 события, которые будут позже – в 16:00 будет встреча в СНБО вроде бы, где будет председательствовать секретарь СНБО Данилов с главами фракций, комитетов. И дальше в 19:00 вроде бы "слуги народа" как представители уже коалиции должны собраться – слышал, что там должен быть президент – и наверняка принять какие-то решения", – сказал он.

СМИ также сообщают, что сегодня, 14 февраля, президент Владимир Зеленский встретится со своей фракцией в 19:00 в КВЦ "Парковый".

Реклама

Вторжение в Украину

31 января телеканал Sky News сообщил, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к столице, он будет проходить через Чернобыльскую зону отчуждения.

12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.

Реклама

Напомним, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко писал, что закрытое заседание руководителей парламентских фракций и групп и представителей силового блока состоится 14 февраля. Информацию о переносе заседания также подтвердила пресс-секретарь спикера ВР Мария Дейнеко.

Читайте также: