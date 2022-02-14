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Порошенко в Раді зажадав відставки Пристайка: подробиці

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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14 лютого, 11:37
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У Верховній Раді відбувається засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій
/ Фото: Колаж: Сьогодні

П'ятий президент України Петро Порошенко закликав відправити у відставку посла України у Британії Вадима Пристайка.

Про це він заявив у Верховній Раді на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп), яке транслює телеканал "Україна 24" .

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Що сказав Порошенко

За словами п'ятого президента, вперше з часів Революції Гідності офіційний представник України на міжнародній арені "робить заяву про відмову від НАТО".

"Цим український посол показав, що шантаж та залякування Путіним України працюють. Ми маємо продемонструвати абсолютно протилежне. Пристайко – не просто посол, а колишній міністр закордонних справ, ексвіцепрем'єр в уряді Зеленського, відповідальний за євроатлантичну інтеграцію. І після обурення суспільства спростування вже обмаль", – заявив він.

Фото: Twitter
Фото: Twitter

Також він заявив про негайне відкликання Вадима Пристайка з Лондона:

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"Ми наголошуємо, що єдиний спосіб довести, що позиція Пристайка не є позицією української влади та Зеленського, – це негайно відкликати посла з Лондона та звільнити його з роботи. Якщо Пристайко пропонує Україні відмовитись від НАТО, то краще Україні запропонувати Зеленському відмовитись від такого посла".

Що сталося

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Російською Федерацією.

За словами посла, вступ до НАТО передбачено Конституцією України. Однак він уточнив, що з огляду на ту загрозу, яка є, Україна "могла б бути змушена піти на такий крок".

Згодом посол пояснив свої слова, сказавши, що Україна не може розраховувати зараз на вступ до НАТО, бо не є "членом сім'ї".

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Реакція МЗС

Спікер МЗС України Олег Ніколенко заявив у коментарі "Сьогодні", що слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка вирвані з контексту. При цьому, за його словами, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України".

Нагадаємо, прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що прагнення України до НАТО та ЄС закріплені у Конституції країни.

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