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Ситуація загострюється: Росія не дала відповіді, чи буде вторгнення

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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13 лютого, 12:11
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Білий дім розповів про результати переговорів Байдена з Путіним
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Американській стороні не вдалося з'ясувати, який шлях обере Росія. Про це розповів високопосадовець адміністрації США, передає пресслужба Білого дому.

За його словами, переговори були стримані, і досягти фундаментальних змін у динаміці не вдалося.

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"Ми вважаємо, що винесли на стіл ідеї, реалізація яких відповідала б нашим інтересам та інтересам наших союзників, які зміцнили б європейську безпеку, і які також могли вирішити деякі із заявлених Росією проблеми. Також ми чітко заявили, що віддані захисту суверенітету, територіальної цілісності України та права держав обирати свої власні механізми безпеки", – сказав він і додав, що залишається незрозумілим, чи зацікавлена Росія у досягненні своєї мети дипломатичним шляхом, а не застосуванням сили.

Також він зазначив, що Вашингтон незмінно залишається прихильником дипломатичного шляху вирішення врегулювання конфлікту з Росією і завжди готовий і до іншого розвитку подій.

"Отже, як завжди, ми йдемо двома шляхами: дипломатією, у тому числі підтримуючи тісний зв'язок з нашими партнерами та союзниками, тим часом ми активізуємо наші зусилля щодо стримування Росії та покладання на неї витрат, якщо вона все одно вирішить розпочати військові дії", – сказав він.

Новий план Путіна

3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

Крім того, Росія проведе незаплановані ядерні навчання у лютому. За інформацією представників збройних сил та розвідки США, ці навчання будуть використані як попередження НАТО не втручатися, якщо президент Росії вирішить вторгнутися в Україну.

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Наразі Москва вже розгорнула близько 100 зі 168 своїх батальйонних тактичних груп, кожна з яких складається з 800-900 військовослужбовців, і з кожним днем їх дедалі більше. План вторгнення Росії може передбачати, що військові пройдуть дев'ятьма маршрутами в Україну і протягом двох днів ударять по Києву.

Народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко заявляв, що та інформація, якою він володіє, і яку озвучували західні ЗМІ, цілком може втілитись у реальність, й російська сторона піде за "чеченським сценарієм".

Україна вже в курсі

  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що американська розвідка поділилася інформацією про нові плани Кремля і що зараз загроза вторгнення з боку Росії та нові сценарії Кремля обговорюються із західними партнерами.
  • Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі повідомляв, що Київ може впасти протягом 72 годин у разі повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, вторгнення Росії може призвести до захоплення Києва та смертей 15 тисяч українських військових та 4000 – російських.

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