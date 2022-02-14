У Британії готові підтримати відмову України від НАТО

Міністр оборони Джеймс Гіппі прокоментував заяву українського посла

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Велика Британія підтримає рішення України відмовитися від вступу до НАТО, якщо воно буде прийнято. Про це заявив голова британського Міноборони Джеймс Гіппі в ефірі телеканалу Sky News.

Так міністр прокоментував заяву посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна може відмовитися від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією.

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"Будь-які дипломатичні рішення не повинні ставити під загрозу суверенітет України. Але якщо Україна вирішить, що вона не стане членом НАТО, ми підтримаємо це. Рішення має залишатися за українським урядом", – сказав він.

Що сказав Пристайко

Посол України у Великій Британії сказав в інтерв'ю, що з огляду на ту загрозу, яка є, Україна могла б бути змушена відмовитися від вступу до НАТО.

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"Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно", – сказав Пристайко.

Прессекретар президента Володимира Зеленського заявив, що послу у Великій Британії варто пояснити, що він мав на увазі, говорячи про членство в НАТО.

"Думаю, варто дати йому можливість пояснити, що саме він мав на увазі, перш ніж робити якісь висновки, особливо такі гучні", – зауважив він.

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Никифоров наголосив, що північноатлантичний та європейський курс залишається безумовним пріоритетом України.

Спікер МЗС Олег Ніколенко заявив у коментарі "Сьогодні", що слова Вадима Пристайка вирвані з контексту. За словами спікера, Пристайко "справедливо зазначив" в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена у Конституції України.

Росія проти України в НАТО