Пристайко припустив відмову України від НАТО, щоб уникнути війни з РФ

Україна може подумати про відмову від вступу до Північноатлантичного альянсу, якщо це допоможе запобігти війні з Російською Федерацією.

Про це сказав посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану.

За словами посла, вступ до НАТО передбачений Конституцією України. Однак він уточнив, що з огляду на ту загрозу, яка є, Україна "могла б бути змушена піти на такий крок".

Серед іншого журналіст запитав у посла, чи варто, можливо, Україні відмовитися від мети вступу до НАТО до середи, тобто "ймовірної дати початку вторгнення Росії".

При цьому Пристайко заявив, що вступ України до НАТО є небезпекою не для народу і не для території РФ, а для "конкретного режиму, який вони мають зараз".

