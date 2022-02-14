Пристайко припустив відмову України від НАТО, щоб уникнути війни з РФ

Україна може подумати про відмову від вступу до Північноатлантичного альянсу, якщо це допоможе запобігти війні з Російською Федерацією.
Про це сказав посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану.
Передбачено Конституцією
За словами посла, вступ до НАТО передбачений Конституцією України. Однак він уточнив, що з огляду на ту загрозу, яка є, Україна "могла б бути змушена піти на такий крок".
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"Так, ви маєте рацію, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, який ми маємо. ...Коли я говорю це, що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно", – сказав Пристайко.
Серед іншого журналіст запитав у посла, чи варто, можливо, Україні відмовитися від мети вступу до НАТО до середи, тобто "ймовірної дати початку вторгнення Росії".
"Ви запитували, чи ми розглядали таку можливість. Я не вірю, що ми це зробимо, не тому, що ми дурні й уперті. У цьому різниця. Я сказав вам, що ми цього не зробимо. Не знаю, чим нам доведеться пожертвувати", – сказав Пристайко.
При цьому Пристайко заявив, що вступ України до НАТО є небезпекою не для народу і не для території РФ, а для "конкретного режиму, який вони мають зараз".
"Ви вірите, що миттєво йдуть."- BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022
Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.
Вона повинна бути country abandoning agol written into jeho constitution.
Загроза з боку Росії
Росія стягнула понад 100 тисяч військових, а також військову техніку до кордону з Україною. Вторгнення може розпочатися вже 16 лютого, повідомила з посиланням на свої джерела американська агенція Bloomberg.
Те саме, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.
Видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення" і під цим приводом вторгнутися в Україну. Також не виключений варіант, в якому ватажки бойовиків на Донбасі "закличуть Москву втрутитися".
Нагадаємо, РФ відхилила запит України з вимогою надання інформації про військові навчання біля кордону, назвавши його неприйнятним.