У Зеленського відреагували на гучну заяву Пристайка про НАТО

Прессекретар президента прокоментував слова посла про відмову від вступу до Альянсу

Сергій Никифоров прокоментував заяву про вступ України до НАТО / Фото: Reuters, Facebook, Колаж: Сьогодні

Прагнення України в НАТО та ЄС закріплені у Конституції країни. Про це заявив прес-секретар президента Володимира Зеленського у відповідь слова посла України у Великій Британії про те, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО.

Раніше Вадим Пристайко в інтерв'ю заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу до Північноатлантичного альянсу, якщо це допоможе запобігти війні з Російською Федерацією.

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"Це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, який ми маємо. Коли я говорю це, що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно", – сказав Прістайко.

Росія проти України в НАТО

Росія зажадала від НАТО відмовитись від розширення і в жодному разі не приймати Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії.

Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні , які зможуть долетіти до Москви за п'ять-десять хвилин При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО . За його словами, це становить небезпеку для Москви.

Загроза нападу РФ