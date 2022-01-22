Головком ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах, який заперечував повернення Криму Україні, подав у відставку

Віце-адміралу довелося піти через дипломатичний скандал

Кай-Ахім Шенбах. Колаж "Сьогодні"

Командувач Військово-морських сил Кай-Ахім Шенбах іде у відставку після скандалу, що вибухнув, через його заяви про Україну та Крим, повідомляє Bild.

56-річний командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах сьогодні подав заяву про відставку. Його прийняли міністр оборони Крістін Ламбрехт та генеральний інспектор Еберхард Цорн.

Реклама

За інформацією Bild, вже має бути призначений наступник: контр-адмірал Ян Крістіан Каак, раніше заступник Шенбаха і командувач флотом та силами забезпечення.

Причина відставки в тому, що Шенбах применшив агресивну політику Путіна щодо України та спровокував дипломатичну кризу своїми заявами щодо агресивної політики Росії, пише видання.

Скандал із главою ВМС Німеччини

Заява головнокомандувача Військово-морськими силами Німеччини віце-адмірала Кая-Ахіма Шенбаха про те, що Україна не зможе повернути Крим, спровокувала скандал.

Реклама

"Крим "пішов" і ніколи не повернеться, це факт. І ми маємо керуватися фактичним станом справ, а не емоціями", – заявив віце-адмірал на конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

Також він заявив, що президент Росії Володимир Путін не має наміру захоплювати території України. На думку віце-адмірала, Путін зацікавлений не в тому, щоб мати "маленьку смужку" української землі, а в тому, щоб розколоти Євросоюз та "добитися поваги".

"Та насправді він просто хоче поваги. Але для нас виявити трохи поваги – це нічого не варто. Якби я вирішував, то краще дати йому ту повагу, яку він вимагає, а може й заслуговує. Росія – давня і важлива держава", – Заявив Шенбах.

Реклама

Також він висловився з приводу членства України в НАТО. За його словами, Україна не може вступити до Альянсу через окупацію частини території.

Реакція України

Міністерство закордонних справ України заявило, що вважає категорично неприйнятними висловлювання Кая-Ахіма Шенбаха. У міністерстві наголосили на категоричній неприйнятності висловлювань про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України, і про те, що вона не може відповідати критеріям членства в НАТО.

Також у МЗС викликано посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен. У міністерстві також висловили глибоке розчарування стосовно позиції уряду Німеччини щодо ненадання Україні оборонної зброї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що такі заяви військового командування Німеччини не відповідають рівню відносин двох країн та поточній безпеці.

Реакція Німеччини

У міністерстві оборони назвали заяви Кая-Ахіма Шенбаха "такими, що жодниим чином не відповідають позиціям федерального міністерства оборони".

Сам командувач ВМС Німеччини також заявив, що його заяви про Україну є особистою думкою, а не офіційною позицією держави. Він додав, що його заява була необдуманою і він неправильно оцінив ситуацію. "Це була очевидна помилка", – написав віце-адмірал.

Читайте інші новини "Сьогодні:"