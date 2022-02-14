Пристайко екстрено розшифрував свою заяву щодо НАТО

Посол заявив, що Україна готова на компроміси, щоб уникнути війни

У посольстві України у Великій Британії зазначили, що плани членства в НАТО залишаються незмінними. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна не може розраховувати зараз на вступ до НАТО, бо не є "членом сім'ї".

Про це заявив посол України у Британії Вадим Пристайко, пояснивши свої слова про те, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО, повідомляє "Європейська правда".

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"Готові на компроміси"

"Ми зараз у різних інтерв'ю тут пояснюємо, що НАТО (курс на НАТО – ред.) навіть є в Конституції й жодних змін зараз немає. Але ми не можемо розраховувати зараз на НАТО, тому що ми не є членами сім'ї. Щоб уникнути війни прямо зараз, ми готові на компроміси, але вони лежать не у сфері НАТО, а у Мінських домовленостях тощо", – сказав Пристайко.

За словами посла, що стосується НАТО, Україна залишає свій курс, однак "вимушена шукати інші варіанти, які дозволять вижити прямо зараз".

Вадим Пристайко / Фото: Игорь Рец, Сьогодні

Реакція посольства

У посольстві України у Великій Британії прояснили "провокативні інтерпретації розмови" посла України, зазначивши, що плани членства в НАТО "залишаються незмінними".

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"Це чітко регламентується нашою Конституцією. Поки Україна не є членом Альянсу, ми готові розглядати інші договори, включаючи двосторонні, щоб запобігти війні", – заявили у посольстві.

Що сталося

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Російською Федерацією.

За словами посла, вступ до НАТО передбачений Конституцією України. Однак він уточнив, що з огляду на ту загрозу, яка є, Україна "могла б бути змушена піти на такий крок".

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Реакція МЗС

Спікер МЗС України Олег Ніколенко заявив у коментарі "Сьогодні", що слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка вирвані з контексту. При цьому, за його словами, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України"

Нагадаємо, прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що прагнення України до НАТО та ЄС закріплені у Конституції країни.

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