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В Британии готовы поддержать отказ Украины от НАТО

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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14 февраля, 11:35
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Министр обороны Джеймс Хиппи прокомментировал заявление украинского посла
В Великобритании готовы поддержать любое решение Украины по НАТО
В Великобритании готовы поддержать любое решение Украины по НАТО / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Великобритания поддержит решение Украины отказаться от вступления в НАТО, если оно будет принято. Об этом заявил глава британского Минобороны Джеймс Хиппи в эфире телеканала Sky News.

Так министр прокомментировал заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.

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"Любые дипломатические решения не должны ставить под угрозу суверенитет Украины. Но если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством", — сказал он.

Что сказал Пристайко

Посол Украины в Великобритании сказал в интервью, что учитывая ту угрозу, которая есть, Украина могла бы быть вынуждена отказаться от вступления в НАТО.

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"Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно", – сказал Пристайко.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского заявил, что послу в Великобритании следует объяснить, что он имел в виду, говоря о членстве в НАТО.

"Думаю, стоит дать ему возможность объяснить, что именно он имел в виду, прежде чем делать какие-то выводы, особенно такие громкие", — отметил он.

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Никифоров подчеркнул, что североатлантический и европейский курс остается безусловным приоритетом Украины.

Спикер МИД Олег Николенко заявил в комментарии "Сегодня", что слова Вадима Пристайко вырваны из контекста. По словам спикера, Пристайко "справедливо отметил" в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины.

Россия против Украины в НАТО

  • Россия потребовала от НАТО отказаться от расширения и ни в коем случае не принимать Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России.
  • Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за пять-десять минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.

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