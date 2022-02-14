После заявления Пристайко Банковая обратилась к НАТО с вопросом

В Украине хотят видеть прямое заявление НАТО о перспективе членства в Альянсе.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, прокомментировав слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко о том, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, сообщает LIGA.net.
"Ситуация слишком накалена"
По словам Подоляка, Украина хочет видеть прямое заявление потому, что "ситуация слишком накалена, а позиции должны быть аккуратными и четкими – вопрос только в трактовке".
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Кроме этого, он заявил, что Украина "вполне конкретно" выразила свое отношение к НАТО и ЕС, а оба союза зафиксированы в фундаментальных законах Украины "как безусловные приоритеты".
"Поэтому нет никаких иных обсуждений для любого должностного лица – это уже четко определено. Но, с другой стороны, где подобная же четкость от НАТО и ЕС? Потому что четкость – это ответственность, гарантии. На мой взгляд, именно сегодня Украина должна получить четкий ответ в виде перспективы членства", – сказал Подоляк.
Советник главы Офиса президента также отметил, что Украина "не может вечно стоять на пороге, не понимая, готовы ли нас впустить".
Что произошло
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью журналисту Стивену Нолану заявил, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Российской Федерацией.
По словам посла, вступление в НАТО предусмотрено Конституцией Украины. Однако он уточнил, что, учитывая ту угрозу, которая есть, Украина "могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг".
Реакция посольства
В посольстве Украины в Великобритании прояснили "провокативные интерпретации разговора" посла Украины, отметив, что планы членства в НАТО "остаются неизменными".
"Это ясно регламентируется нашей Конституцией. Пока Украина не является членом Альянса, мы готовы рассматривать другие договоры, включая двусторонние, чтобы предотвратить войну", – заявили в посольстве.
Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в Конституции страны.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.