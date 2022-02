Пристайко допустил отказ Украины от НАТО, чтобы избежать войны с РФ

Украина может подумать об отказе от вступления в Североатлантический Альянс, если это поможет предотвратить войну с Российской Федерацией.

Об этом сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью журналисту Стивену Нолану.

По словам посла, вступление в НАТО предусмотрено Конституцией Украины. Однако он уточнил, что, учитывая ту угрозу, которая есть, Украина "могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг".

Среди прочего журналист спросил у посла, стоит ли, возможно, Украине отказаться от цели вступления в НАТО до среды, т.е. "вероятной даты начала вторжения России".

При этом Пристайко заявил, что вступление Украины в НАТО является опасностью не для народа и не для территории РФ, а для "конкретного режима, который они имеют прямо сейчас".

"We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.