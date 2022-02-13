Ситуация накаляется: Россия не дала ответ, будет ли вторжение

Белый дом рассказал о результатах переговоров Байдена с Путиным

Белый дом после разговора Байдена и Путина не услышал четкого ответа касательно дальнейших действий со стороны России / Фото: Коллаж: Сегодня

Американской стороне не удалось выяснить, какой путь выберет Россия. Об этом рассказал высокопоставленный представитель администрации США, передает пресс-служба Белого дома.

По его словам, переговоры были сдержанными, и достичь фундаментальных изменений в динамике не удалось.

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"Мы считаем, что вынесли на стол идеи, реализация которых отвечала бы нашим интересам и интересам наших союзников, которые укрепили бы европейскую безопасность, и которые также могли решить некоторые из заявленных Россией проблемы. Так же мы четко заявили, что привержены защите суверенитета, территориальной целостности Украины и права государств выбирать свои собственные механизмы безопасности", – сказал он и добавил, что остается неясным, заинтересована ли Россия в достижении своих целей дипломатическим путем, а не применением силы.

Также он отметил, что Вашингтон неизменно остается сторонником дипломатического пути решения урегулирования конфликта с Россией, и всегда готов и к другому развитию событий.

"Итак, как всегда, мы идем двумя путями: дипломатией, в том числе поддерживая тесную связь с нашими партнерами и союзниками, тем временем мы активизируем наши усилия по сдерживанию России и возложению на нее расходов, если она все равно решит начать военные действия", – сказал он.

Новый план Путина

3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

Кроме того, Россия проведет незапланированные ядерные учения в феврале. По информации представителей вооруженных сил и разведки США, эти учения будут использованы в качестве предупреждения НАТО не вмешиваться, если президент России решить вторгнуться в Украину.

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В данный момент Москва уже развернула около 100 из 168 своих батальонных тактических групп, каждая из которых состоит из 800-900 военнослужащих, и с каждым днем их становится все больше. План вторжения России может предусматривать, что военные пройдут по девяти маршрутам в Украину и в течение двух дней ударят по Киеву.

Народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко заявлял, что та информация, которой он владеет, и которую озвучивали западные СМИ, вполне может воплотиться в реальность, и российская сторона пойдет по "чеченскому сценарию".

Украина уже в курсе