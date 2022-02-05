Путин достает ядерное оружие перед вторжением в Украину – Financial Times

Россия нагнетает обстановку, в ход пустят оружие массового поражения

Учения начали вне графика / Фото: Коллаж: Сегодня

В феврале Россия проведет незапланированные крупные учения по ядерному оружию. Об этом сообщает Financial Times.

По информации представителей вооруженных сил и разведки США, эти учения будут использованы в качестве предупреждения НАТО не вмешиваться, если президент России решить вторгнуться в Украину.

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О том, что президент РФ планирует начать учения, сообщил председатель объединенного комитета Марк Милли и директор национальной разведки, и Эврил Хэйнс.

Россия осенью ежегодно проводит ядерные учения, которые включают в себя испытания межконтинентальных баллистических ракет с земли, моря и воздуха.

США считают, перенос дат на начало года был связан с тем, что РФ хочет продемонстрировать силу, если президент федерации даст указ войскам продолжить вторжение в Украину.

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По мнению Запада, оптимальное время для российского вторжения – с середины февраля до конца марта.

Также сообщается, что военные учения будут якобы убедительным напоминанием НАТО о мощи московских ядерных сил. По информации Федерации американских ученых, в арсенале России около 4500 ядерных боеголовок.

Военные учения РФ

Россия проведет стратегические командно-штабные учения под названием "Гром". Будут отработаны пуски межконтинентальных баллистических ракет.

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Помимо ядерных учений Россия укрепляет военный потенциал в Крыму. Десантно-штурмовые и артиллерийские подразделения перевооружат современной техникой, а на оккупированном полуострове откроют новые полигоны.

Где базируются российские войска у границ с Украиной

12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.

Новый план Путина

3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".