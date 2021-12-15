Снова об Украине? Байден обещает Путину длинный разговор

Президент США Джо Байден, который только 7 декабря имел двухчасовой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, планирует провести с Москвой еще один обстоятельный разговор.
Об этом сообщил сам Байден, отвечая на вопросы журналистов, передает агентство Интерфакс.
"У нас будет продолжительный разговор", – заявил Байден. При этом американский лидер не уточнил, когда именно планируется это событие.
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Украинская тема
- Сейчас тема Украины является основной на мировой арене, что, конечно, же подогрели стянутые Владимиром Путиным войска РФ к границе Украины.
- Россия требует какой-то "юридический документ", который бы лишил Украину, Грузию и Молдову права на вступления в НАТО.
- Москва передала США предложения по предоставлению ей гарантий безопасности. Как заявлялось ранее, речь идет в первую очередь о нерасширении НАТО на восток.
- При этом сейчас президент Владимир Зеленский в Брюсселе встречается с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и ожидается встреча с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, где пытается укрепить позиции страны в вопросах интеграции в НАТО и ЕС.
- 15 декабря премьер-министр Словении Янез Янша подписал Декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.