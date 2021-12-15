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Снова об Украине? Байден обещает Путину длинный разговор

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 декабря, 18:06
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Президент США готов к новому разговору с российским коллегой
Байдену уже есть что сказать Путину/Коллаж "Сегодня"
Байдену уже есть что сказать Путину/Коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден, который только 7 декабря имел двухчасовой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, планирует провести с Москвой еще один обстоятельный разговор.

Об этом сообщил сам Байден, отвечая на вопросы журналистов, передает агентство Интерфакс.

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"У нас будет продолжительный разговор", – заявил Байден. При этом американский лидер не уточнил, когда именно планируется это событие.

Украинская тема

  • Сейчас тема Украины является основной на мировой арене, что, конечно, же подогрели стянутые Владимиром Путиным войска РФ к границе Украины.
  • Россия требует какой-то "юридический документ", который бы лишил Украину, Грузию и Молдову права на вступления в НАТО.
  • Москва передала США предложения по предоставлению ей гарантий безопасности. Как заявлялось ранее, речь идет в первую очередь о нерасширении НАТО на восток.
  • При этом сейчас президент Владимир Зеленский в Брюсселе встречается с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и ожидается встреча с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, где пытается укрепить позиции страны в вопросах интеграции в НАТО и ЕС.
  • 15 декабря премьер-министр Словении Янез Янша подписал Декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

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