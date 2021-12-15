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Знову про Україну? Байден обіцяє Путіну довгу розмову

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 грудня, 18:06
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Президент США готовий до нової розмови із російським колегою
Байдену вже є що сказати Путіну/Колаж "Сьогодні"
Байдену вже є що сказати Путіну/Колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден, який лише 7 грудня мав двогодинну телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним, планує провести з Москвою ще одну ґрунтовну розмову.

Про це повідомив сам Байден, відповідаючи на запитання журналістів, передає агенція Інтерфакс.

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"У нас буде тривала розмова", – заявив Байден. При цьому американський лідер не уточнив, коли саме запланована ця подія.

Українська тема

  • Зараз тема України є основною на світовій арені, що, звичайно ж, підігріли стягнуті Володимиром Путіним війська РФ до кордону України.
  • Росія вимагає якийсь "юридичний документ", який позбавив би Україну, Грузію та Молдову права на вступ до НАТО.
  • Москва передала США пропозиції щодо надання їй гарантій безпеки. Як заявлялося раніше, йдеться насамперед про нерозширення НАТО на схід.
  • При цьому зараз президент Володимир Зеленський у Брюсселі зустрічається з головою Європейської ради Шарлем Мішелем і очікується зустріч із секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, де намагається зміцнити позиції країни у питаннях інтеграції до НАТО та ЄС.
  • 15 грудня прем'єр-міністр Словенії Янез Янша підписали Декларацію про підтримку європейської перспективи України.

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