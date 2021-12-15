Знову про Україну? Байден обіцяє Путіну довгу розмову

Президент США готовий до нової розмови із російським колегою

Байдену вже є що сказати Путіну/Колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден, який лише 7 грудня мав двогодинну телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним, планує провести з Москвою ще одну ґрунтовну розмову.

Про це повідомив сам Байден, відповідаючи на запитання журналістів, передає агенція Інтерфакс.

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"У нас буде тривала розмова", – заявив Байден. При цьому американський лідер не уточнив, коли саме запланована ця подія.

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