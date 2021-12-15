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Україна стає ближчою до ЄС – Зеленський підписав важливий документ

Наталія Магдик Наталія Магдик
15 грудня, 17:27
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Словенія зобов'язується підтримати Україну, коли вона подасть заявку на вступ до ЄС
Словенія зобов'язалася підтримати вступ України до ЄС
Словенія зобов'язалася підтримати вступ України до ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша у рамках участі у саміті Східного партнерства підписали Декларацію про підтримку європейської перспективи нашої держави. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Документ визначає пріоритетні напрямки співпраці між Україною та Республікою Словенія у рамках стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства у Європейському Союзі.

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Цей документ фіксує підтримку Словенією України, щойно наша держава вирішить подати заявку на членство у ЄС.

Декларація визначає, що відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз, Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у статті 2 цього Договору, та зобов'язується їм слідувати, може подати заявку на членство в Євросоюзі за дотримання всіх умов та зобов'язань.

У документі також підтвердили значний прогрес, досягнутий Україною у контексті імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, а також налаштованість на продовження реформ.

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"Словенія підтримуватиме відповідні зусилля України, зокрема, щодо подальшого реформування у напрямку децентралізації", – йдеться у повідомленні.

З підписанням спільної декларації на рівні президента України та прем'єр-міністра Республіки Словенія фіксується підтримка словенською стороною європейської перспективи нашої держави.

Раніше ми повідомляли, що Україна створила декларацію, яку укладає з країнами-партнерами та членами ЄС. Підписуючи декларацію, країна підтримує прагнення України до ЄС. Нині деякі країни ще ознайомлюються з нею.

Україна прагне до ЄС

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