Байден и Шольц поговорили по телефону: о чем шла речь

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, во время которого немецкий лидер рассказал о своих недавних визитах в Киев и Москву. Они призвали к выполнению минских соглашений.
Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Подробности
В настоящее время угроза полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины сохраняется.
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"Важно начать конструктивный диалог по европейской безопасности, выполнять минские соглашения и при поддержке Германии и Франции добиться прогресса в нормандском формате. Ключ к этому лежит в Москве", — говорится в заявлении.
Отмечается, что значительный уход войск РФ пока не наблюдается. Кабмин Германии напомнил о позиции Запада, что Россию будут ждать сверхсерьезные последствия в случае нарушения суверенитета Украины.
В то же время в Белом доме заявили, что стороны подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также подчеркнули важность продолжения трансатлантической координации дипломатии и мер сдерживания и усиления восточного фланга НАТО в случае дальнейшего вторжения России в Украину.
Разведка США
Спутники американской разведки зафиксировали, как на территории Беларуси в нескольких километрах от границы Украины появился понтонный мост, по которому может пойти военная техника. Переправу через реку Припять построили в течение двух последних дней.
"Россия строит мосты, полевые госпитали, всевозможную вспомогательную инфраструктуру. Вот почему мы на самом деле не воспринимаем всерьез их заявления о деэскалации", — сообщает американский телеканал CNN.
Три информированных источника сообщили CNN, что спецслужбы западных стран внимательно следят за строительством вспомогательной инфраструктуры вблизи границ Украины.
Ситуация
- На фоне сохраняющейся военной угрозы со стороны России всей Восточной Европе правительство Великобритании приняло решение об увеличении своих войск в Эстониии переброске туда дополнительной военной техники.
- 16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у них нет данных, подтверждающих заявления из Москвы об отводе войск от границ Украины.
- Днем ранее разведка НАТОне могла подтвердить факт отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.
- Служба внешней разведки Эстонии пришла к заключению, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.