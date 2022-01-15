Несподівано! Порошенко звернувся до Зеленського із пропозицією

Порошенко вважає, що Зеленський зовсім не має досвіду і готовий поділитися з ним знаннями

Порошенко готовий допомогти Зеленському. Колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України Петро Порошенко готовий надати главі української держави Володимиру Зеленському допомогу у керівництві країною. Про це повідомляє прес-служба лідера "Європейської солідарності".

За його словами, він готовий ділитися з ним знаннями і навіть готовий підставити своє плече, якщо це буде потрібно.

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"Ми готові допомагати владі. Ми готові давати свої думки і свої поради. Ми готові підставити плече, якщо треба. Ми готові взяти під руки, якщо треба. Ми готові навіть пересувати ноги, якщо їх ноги не йдуть в європейському напрямку. Все це ми готові робити для того, щоб допомогти Зеленському, бо він – президент. І в його немічних руках є булава. А як кажуть – до булави треба ще й голови", – сказав Порошенко.

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