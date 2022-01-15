Несподівано! Порошенко звернувся до Зеленського із пропозицією

П'ятий президент України Петро Порошенко готовий надати главі української держави Володимиру Зеленському допомогу у керівництві країною. Про це повідомляє прес-служба лідера "Європейської солідарності".
За його словами, він готовий ділитися з ним знаннями і навіть готовий підставити своє плече, якщо це буде потрібно.
"Ми готові допомагати владі. Ми готові давати свої думки і свої поради. Ми готові підставити плече, якщо треба. Ми готові взяти під руки, якщо треба. Ми готові навіть пересувати ноги, якщо їх ноги не йдуть в європейському напрямку. Все це ми готові робити для того, щоб допомогти Зеленському, бо він – президент. І в його немічних руках є булава. А як кажуть – до булави треба ще й голови", – сказав Порошенко.
У чому підозрюють Порошенка
- Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР".
- 17 грудня вдень слідчі бігли за машиною Порошенка, сподіваючись вручити йому повістку. За кілька годин політика помітили у міжнародному аеропорту Києва. А 18 грудня він повідомив , що вирушив у давно запланований дипломатичний візит за кордон
- Поки що у п'яти уповноважених органах вирішують долю політика та бізнесмена Петра Олексійовича, він сам роздає інтерв'ю за кордоном . Він розповів, що заради допиту у Державному бюро розслідувань не збирався ламати свій графік закордонних поїздок як державного діяча.
- Президент Володимир Зеленський, коментуючи справу Порошенка , не вважає, що це якось впливатиме на ситуацію всередині держави. Він також зазначив, що згодом люди все зрозуміють.
- 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно Порошенко за клопотанням прокурорів, які не дочекалися відповіді на свої запитання. Порошенко після арешту його майна свою реакцію опублікував на своїх сторінках у соцмережах .
- 12 січня Порошенко підтвердив, що 17 січня повернеться в Україну з Варшави (Польща), та попередив владу, щоб його не лякали арештом . Також він упевнений, що його не відправлять до СІЗО.
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