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Несподівано! Порошенко звернувся до Зеленського із пропозицією

Наталія Магдик Наталія Магдик
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15 січня, 13:37
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Порошенко вважає, що Зеленський зовсім не має досвіду і готовий поділитися з ним знаннями
Порошенко готовий допомогти Зеленському. Колаж "Сьогодні"
Порошенко готовий допомогти Зеленському. Колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України Петро Порошенко готовий надати главі української держави Володимиру Зеленському допомогу у керівництві країною. Про це повідомляє прес-служба лідера "Європейської солідарності".

За його словами, він готовий ділитися з ним знаннями і навіть готовий підставити своє плече, якщо це буде потрібно.

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"Ми готові допомагати владі. Ми готові давати свої думки і свої поради. Ми готові підставити плече, якщо треба. Ми готові взяти під руки, якщо треба. Ми готові навіть пересувати ноги, якщо їх ноги не йдуть в європейському напрямку. Все це ми готові робити для того, щоб допомогти Зеленському, бо він – президент. І в його немічних руках є булава. А як кажуть – до булави треба ще й голови", – сказав Порошенко.

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