"Я не опинюся за ґратами": Порошенко повідомив погану новину для Зеленського

Підозрюваний у держзраді заявив, що після повернення боротиметься не з владою, а з Путіним

Порошенко попередив Зеленського. Колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що обов'язково повернеться до країни та впевнений, що його не відправлять у СІЗО.

Про це він сказав в інтерв'ю Настоящему времени.

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Він вважає, що головна мета чинної влади – налякати його кримінальною справою.

"Володимир Олександрович (Зеленський), я за п'ять років свого президентства дав відсіч Путіну разом із командою, разом із Україною при озброєній агресії. Ми провели велику кількість реформ, і точно не вам мене лякати і не вас боятися", – сказав політик.

Порошенко зазначає, що Зеленський цим кримінальним переслідуванням – черговими посадками – нібито відволікає увагу громадськості.

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"У мене погана новина для вас, Володимире Олександровичу, я повертаюся і повертаюся не для того, щоб захищатися від Зеленського, це того не варте. Повертаюся, щоби захищати Україну. Я, безперечно, повернуся, я розумію всі ризики. Я знаю все, чим Зеленський хоче мене налякати", – наголосив він.

На питання, як він уявляє собі боротьбу з-за грат, політик відповів: "Я не опинюся за ґратами, не вистачить ні духу, ні сил, ні волі".

"Послухайте, я ж таки п'ятий президент, я не можу не повернутися і зрадити мільйони та мільйони голосів, які були віддані за мене і мою команду і у 2014-му, і у 2019 році", – резюмував Порошенко.

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А як справи у самого Порошенка?

24 грудня суд дозволив затримати Порошенка для його примусового приводу до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура проситиме арешт із можливістю внесення застави в один мільярд гривень.

Зазначимо, що Зеленський попереджав свого опонента ще під час дебатів на "Олімпійському", щоб той не втікав із України, якщо за нього візьмуться правоохоронці. Зеленський вважає, що справа проти Порошенка навряд чи якось вплине на ситуацію всередині держави.

Правоохоронці мотивують необхідність арешту тим, що до цього політик не з'явився до ДБР за повісткою. Більше того, у Держбюро розслідувань порадили п'ятому президентові не переховуватися, інакше на нього чекає найсуворіший запобіжний захід.

Тим часом Порошенко вже заявив, що 17 січня повертається до України. Більше того, адвокати політика навіть попросили суд призначити на 17-те засідання щодо розгляду запобіжного заходу – він готовий сам з'явитися до суду, без наручників.

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