Неожиданно! Порошенко обратился к Зеленскому с предложением

Пятый президент Украины Петр Порошенко готов оказать главе украинского государства Владимиру Зеленскому помощь в руководстве страной. Об этом сообщает пресс-служба лидера "Европейской солидарности".
По его словам, он готов делиться с ним знаниями и даже готов подставить свое плечо, если это будет необходимо.
"Мы готовы помогать властям. Мы готовы давать свои мысли и советы. Мы готовы подставить плечо, если необходимо. Мы готовы взять под руки, если необходимо. Мы готовы даже передвигать ноги, если их ноги не уходят в европейском направлении. Все это мы готовы делать для того, чтобы помочь Зеленскому, потому что он – президент. И в его немощных руках существуют булава. А как говорится – к булаве необходима еще и голова", – сказал Порошенко.
В чем подозревают Порошенко
- Порошенко подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".
- 17 декабря днем следователи бежали за машиной Порошенко, надеясь вручить ему повестку. Через несколько часов политика заметили в международном аэропорту Киева. А 18 декабря он сообщил, что отправился в давно запланированный дипломатический визит за границу.
- Пока в пяти уполномоченных органах решают судьбу политика и бизнесмена Петра Алексеевича, он сам раздает интервью за границей. Он рассказал, что ради допроса в Государственном бюро расследований не собирался ломать свой график зарубежных поездок как государственного деятеля.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя дело Порошенко, не считает, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. Он также отметил, что со временем люди все поймут.
- 6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество Порошенко по ходатайству прокуроров, которые не дождались ответов на свои вопросы. Порошенко после ареста его имущества свою реакцию опубликовал на своих страницах в соцсетях.
- 12 января Порошенко подтвердил, что 17 января вернется в Украину из Варшавы (Польша), и предупредил власть, чтобы его не пугали арестом. Также он уверен, что его не отправят в СИЗО.
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