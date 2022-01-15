Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины ⚽ МанСити - Челси: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Власть События

Неожиданно! Порошенко обратился к Зеленскому с предложением

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 января, 13:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Порошенко считает, что у Зеленского совсем нет опыта и готов поделиться с ним знаниями
Порошенко готов помочь Зеленскому. Коллаж "Сегодня"
Порошенко готов помочь Зеленскому. Коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины Петр Порошенко готов оказать главе украинского государства Владимиру Зеленскому помощь в руководстве страной. Об этом сообщает пресс-служба лидера "Европейской солидарности".

По его словам, он готов делиться с ним знаниями и даже готов подставить свое плечо, если это будет необходимо.

Реклама

"Мы готовы помогать властям. Мы готовы давать свои мысли и советы. Мы готовы подставить плечо, если необходимо. Мы готовы взять под руки, если необходимо. Мы готовы даже передвигать ноги, если их ноги не уходят в европейском направлении. Все это мы готовы делать для того, чтобы помочь Зеленскому, потому что он – президент. И в его немощных руках существуют булава. А как говорится – к булаве необходима еще и голова", – сказал Порошенко.

В чем подозревают Порошенко

Читайте также в нашем материале, как на дело Порошенко отреагировали Тимошенко, Разумков и другие "тяжеловесы".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Сработают без лишних глаз и подменят машины": что ждет Порошенко в аэропорту "Жуляны" после возвращения Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
Анна Ткаченко Тайное послание России: на переговоры об Украине США отправили "серебристую лису" с янтарным амулетом Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
#человек_сего_дня
15 января. Михаил Вербицкий. 30 лет назад Указом Президиума Верховной Рады Украины музыкой Государственного гимна утверждена мелодия песни "Ще не вмерла України…" Михаила Вербицкого…
На встречу с героем!
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.74

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

31.78

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

48 416

заболело за неделю в Украине

+79%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять