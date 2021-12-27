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"У мене свій графік": Порошенко попередив про повернення в Україну без відома Зеленського

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
27 грудня, 20:31
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П'ятий президент готовий дати відповіді на всі запитання
Поки в Офісі генпрокурора чекають Петра Олексійовича, він активно роздає інтерв'ю. Зустріч з головним редактором «Gazeta Wyborcza» / Колаж "Сьогодні"
Поки в Офісі генпрокурора чекають Петра Олексійовича, він активно роздає інтерв'ю. Зустріч з головним редактором «Gazeta Wyborcza» / Колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України Петро Порошенко, якому перед святами Генпрокуратура виписала підозру в причетності до держперевороту та фінансування терористів, повідомив, що повернеться в Україну в першій половині січня і відповість на всі питання.

Про це Петро Порошенко повідомив під час інтерв'ю 5 каналу.

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Обіцяв повернутися

"У першій половині січня я точно, відповідно до свого графіка, який не збираюся узгоджувати із Зеленським, повернуся до України. І дам відповіді на всі питання. І щодо державної зради, і щодо фінансування тероризму", – розповів в інтерв'ю Петро Порошенко.

Також раніше Петро Олексійович вже писав у соцмережах, що не збирається ховатися за кордоном та після свят обов'язково повернеться додому.

Ситуація

  • Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, він міг брати участь у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти справи поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
  • 24 грудня стало відомо, що виконувач обов'язків генерального прокурора Олексій Симоненко затвердив Порошенко запобіжний захід, який прокуратура проситиме у суду. Клопотання передбачає внесення застави у розмірі мільярд гривень (37 млн доларів США).
  • Президент Володимир Зеленський, коментуючи справу Порошенка, не вважає, що це якось впливатиме на ситуацію всередині держави. Він також зазначив, що згодом люди все зрозуміють.
  • США та Велика Британія стримано поставилися до оголошення підозри Порошенку й наполягають на чесному розслідуванні та неупередженому суді.

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