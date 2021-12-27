"У меня свой график": Порошенко предупредил о возвращении в Украину без ведома Зеленского

Пятый президент Украины Петр Порошенко, которому перед праздниками Генпрокуратура выписала подозрение в причастности к госперевороту и финансированию террористов, сообщил, что вернется в Украину в первой половине января и ответит на все вопросы.
Об этом Петр Порошенко сообщил в интервью 5 каналу.
Обещал вернуться
"В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину. И дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма", – рассказал в интервью Петр Порошенко.
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Также ранее Петр Алексеевуч уже писал в соцсетях, что не собирается скрываться за границей и после праздников обязательно вернется домой.
Ситуация
- Петра Порошенко подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, он мог участвовать в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
- 24 декабря стало известно, что исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко утвердил Порошенко меру пресечения, которую прокуратура будет просить у суда. Ходатайство предусматривает внесение залога в размере миллиард гривен (37 млн долларов США).
- Президент Владимир Зеленский, комментируя дело Порошенко, не считает, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. Он также отметил, что со временем люди все поймут.
- США и Великобритания сдержанно отнеслись к объявлению подозрения Порошенко и настаивают на честном расследовании и беспристрастном суде.