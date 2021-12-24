Суд разрешил задержать Порошенко – СМИ

Прокуроры определились, какую меру пресечения будут просить для подохзреваемого

Порошенко хотят насильно доставить в суд. Коллаж "Сегодня"

Исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко, который недавно выписал подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко, утвердил меру пресечения, которую прокуратура будет просить у суда.

Об этом сообщает Главком со ссылкой на три отдельных источника, приближенные к Офису генпрокурора.

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Сообщается, что Симоненко якобы уже подписал ходатайство на арест подозреваемого с возможностью внесения залога в миллиард гривен.

Источники также отмечают, что генпрокурор Ирина Венедиктова сейчас в отпуске, но при этом все равно находится в Киеве.

Как сообщает Страна со ссылкой на "Українські новини", уже и Печерский суд Киева дал согласие на задержание Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. Источник в правоохранительных органах сообщил, что соответствующее решение принято сегодня утром.

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В то же время адвокаты Порошенко заявили на брифинге, что ничего не знают о решении суда касательно задержания подозреваемого.

Порошенко тоже скоро ждет суд?