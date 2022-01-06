Суд заарештував усе майно Порошенка

Печерський суд Києва наклав арешт на все майно та активи голови партії "Європейська солідарність" та колишнього глави держави Петра Порошенка.
Про це повідомив його адвокат Ігор Головань на брифінгу у залі суду.
Рішення ухвалено за клопотанням прокуратури. Адвокати Порошенка заявили, що подаватимуть апеляцію. Повний текст рішення суд оприлюднить 14.01.2022.
Далі по темі
Підозра п'ятому президентові
- 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
- Сам Порошенко 21 грудня записав відео, в якому озвучив терміни свого повернення до України. Наразі він перебуває у Варшаві (Польща), де зустрічається з польськими та європейськими політиками.
- Печерський районний суд Києва дозволив затримати Порошенка, як тільки він повернеться до України, для примусового доставлення до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід.
- 29 грудня у партії Порошенка пройшли обшуки. Керівник центрального штабу ЄС Олександр Турчинов розповів, що й у кого шукали силовики.
- Крім того, президент Володимир Зеленський, коментуючи справу Порошенка, не вважає, що це якось впливатиме на ситуацію всередині держави. Він також зазначив, що згодом люди все зрозуміють.