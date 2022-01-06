"Час збирати каміння": перша заява Порошенка після арешту його майна

П'ятий президент України привітав з Різдвом і натякнув, що настав час "ставати пліч-о-пліч"

З'явилася перша реакція Порошенка на рішення про арешт його майна / Колаж "Сьогодні"

З'явилася перша заява п'ятого президента України Петра Порошенка після арешту його майна.

Свою реакцію політик опублікував на своїй сторінці у Твіттері.

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Заява

"Хочу привітати і тих, у кого зараз в теплому домі на столі смачна кутя і 12 страв. І тих, хто в холодному окопі тривожно вглядається у ніч на Донбасі. Різдво — то особливе свято, яке об’єднує всіх. Хтось святкує його 25 грудня, а хтось — 7 січня. Не так важливо коли, а важливо як. І найкраща приправа до 12 страв — 12 добрих справ. Чи зробили ми за рік 12 добрих безкорисливих вчинків, які можна було б пригадати в цей день? І я знаю, що є люди, які зробили набагато більше!

Різдво Христове прийшло дуже вчасно, щоб саме тепер нагадати — добро точно переможе! Час збирати каміння, ставати пліч-о-пліч усім, кому дорога Україна, її майбутнє, майбутнє дітей. Я бажаю вам усім здоров’я, Божого благословення та смачної куті. Христос народився! Славімо Його!", – сказано в заяві Порошенка.

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