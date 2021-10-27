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Голодуючого Саакашвілі можуть силою змусити їсти

Наталія Магдик Наталія Магдик
27 жовтня, 15:19
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Омбудсмен Денісова розповіла про ситуацію з Саакашвілі у в'язниці
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який голодує, можуть перевести на примусове годування. Про це в Facebook написала уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсмен зазначила, що Саакашвілі висловився проти примусового годування і нагадала, що незважаючи на протокол про можливість примусового годування за рішенням лікаря, який існує в Грузії, згідно з рішенням Європейського суду з прав людини примусове годування є порушенням ст. 3 (заборона тортур-ред) Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод.

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"Ми посилаємося на такі випадки, коли є рішення ЄСПЛ… що примусове годування є порушенням статті третьої конвенції із захисту прав людини та основних свобод", – уточнила вона.

Надалі український омбудсмен запросить переведення Саакашвілі до приватного медичного центру.

Раніше виконавчий секретар партії "Єдиний національний рух" Коба Накопія стверджує, що у Руставській в'язниці відеокамерами фіксується кожен крок екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. "Кожен крок колишнього президента Грузії у Руставській в'язниці фіксується відеокамерами, тому заяви, що він потай щось їсть, образливі ", – Сказав Накопія.

27 жовтня адвоката Міхеїла Саакашвілі Євгена Грушівця, який прилетів до Грузії з України, без пояснення причин не пустили до країни. Крім того, журналіст Дмитро Гордон заявив, що його депортували із Грузії , куди він прибув, щоб підтримати голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі

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Затримання Саакашвілі

  • Екс-президент Грузії прибув до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Саакашвілі все ж затримали у Грузії . Правоохоронні органи мали попередню інформацію про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Нікі Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • МЗС України зажадав від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для визволення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
  • Через арешт політик оголосив голодування.

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