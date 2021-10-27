Голодающего Саакашвили могут силой заставить есть

Голодающего экс-президента Грузии Михеила Саакашвили могут перевести на принудительное кормление. Об этом в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Омбудсмен отметила, что Саакашвили высказался против принудительного кормления и напомнила, что несмотря на существующий в Грузии протокол о возможности принудительного кормления по решению врача, согласно решению Европейского суда по правам человека принудительное кормление является нарушением ст. 3 (запрещение пыток- ред) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
"Мы ссылаемся на такие случаи, когда есть решение ЕСПЧ…, что принудительное кормление является нарушением статьи третьей конвенции по защите прав человека и основных свобод", — уточнила она.
В дальнейшем украинский омбудсмен запросит перевода Саакашвили в частный медицинский центр.
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Ранее исполнительный секретарь партии "Единое национальное движение" Коба Накопия утверждает, что в Руставской тюрьме видеокамерами фиксируется каждый шаг экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. "Каждый шаг бывшего президента Грузии в Руставской тюрьме фиксируется видеокамерами, поэтому заявления, что он тайком что-то ест, оскорбительны", – сказал Накопия.
27 октября адвоката Михеила Саакашвили Евгения Грушовца, который прилетел в Грузию из Украины, без объяснения причин не пустили в страну. Кроме того, журналист Дмитрий Гордон заявил, что его депортировали из Грузии, куда он прибыл, чтобы поддержать главу Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили.
Задержание Саакашвили
- Экс-президент Грузии прибыл в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Из-за ареста политик объявил голодовку.