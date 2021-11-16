Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні ⚽ Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Влада Погляди

"Черговий поцілунок, не знаю куди": український дипломат різко відповів Німеччині щодо мігрантів

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
16 листопада, 08:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Обстановка на польському кордоні загострюється, а мігрантів збирається все більше
Гончарук заявив, що не знає, хто годуватиме мігрантів, якщо їх впустити до України. Фото: колаж "Сьогодні"
Гончарук заявив, що не знає, хто годуватиме мігрантів, якщо їх впустити до України. Фото: колаж "Сьогодні"

Нещодавно в Німеччині запропонували відправити в Україну мігрантів, які хочуть потрапити з Білорусі до Польщі. На що політики з Берліна отримали різку відповідь секретаря РНБО Олексія Данилова. Він заявив, що про них мають дбати німці, а не українці.

У інтерв'ю "Сьогодні" Надзвичайний та повноважний посол України Андрій Гончарук пояснив ситуацію. Дипломат каже, що таке ставлення окремих політиків до нас виникло через слабку позицію влади.

Реклама

"З нашою економічною ситуацією я взагалі не розумію, хто їх тут годувати буде. Ну, скаже Євросоюз нам, дасть гроші на те, щоб годувати і так далі. А хто збезпечить місце їхнього перебування? Хіба у нас є вільні площі, вільні приміщення, щоб прийняти людей? Це виглядає як черговий поцілунок не знаю куди, але не в щочку і не в обличчя", — обурюється Гончарук.

Ситуація на білорусько-польському кордоні

Також нагадаємо, 15 листопада на кордоні з Польщею почалася стрілянина, мігранти пішли на прорив.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Об'єднання Разумкова: депутати "Розумної політики" пояснили свій вибір і чим далі займуться Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Об'єднання Разумкова: депутати "Розумної політики" пояснили свій вибір і чим далі займуться Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

16 листопада 1991. У Львові відбулась перша в Україні міжнародна наукова конференція, присвячена проблемам українізації комп’ютерів...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3638

Євро (€)

30.15

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

139 940

захворіло за тиждень в Україні

-8%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти