"Черговий поцілунок, не знаю куди": український дипломат різко відповів Німеччині щодо мігрантів

Нещодавно в Німеччині запропонували відправити в Україну мігрантів, які хочуть потрапити з Білорусі до Польщі. На що політики з Берліна отримали різку відповідь секретаря РНБО Олексія Данилова. Він заявив, що про них мають дбати німці, а не українці.
У інтерв'ю "Сьогодні" Надзвичайний та повноважний посол України Андрій Гончарук пояснив ситуацію. Дипломат каже, що таке ставлення окремих політиків до нас виникло через слабку позицію влади.
"З нашою економічною ситуацією я взагалі не розумію, хто їх тут годувати буде. Ну, скаже Євросоюз нам, дасть гроші на те, щоб годувати і так далі. А хто збезпечить місце їхнього перебування? Хіба у нас є вільні площі, вільні приміщення, щоб прийняти людей? Це виглядає як черговий поцілунок не знаю куди, але не в щочку і не в обличчя", — обурюється Гончарук.
Далі по темі
Ситуація на білорусько-польському кордоні
- Ситуація на кордоні загострилася 8 листопада. В обід того дня велика колона мігрантів, у супроводі силовиків у військовій формі зі зброєю, рушила з території Білорусі до кордону з Польщею.
- Польські Збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.
- Мігранти декілька разів намагалися прорватись на територію Польщі. На відео з місця подій були чутні постріли.
- 9 листопада мігранти таки проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Деяких із них вдалося відразу повернути на білоруську сторону, решту довелося розшукувати.
- Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.
- А 14 листопада мігранти прорвалися до Польщі, атакуючи камінням поліцію.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що міграційна криза, влаштована Білоруссю на кордоні з Польщею, спрямована на відволікання уваги від дій Росії на кордоні з Україною.
- Крім того, ЄС уже покарав режим Лукашенка новими санкціями.
Також нагадаємо, 15 листопада на кордоні з Польщею почалася стрілянина, мігранти пішли на прорив.