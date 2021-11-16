"Черговий поцілунок, не знаю куди": український дипломат різко відповів Німеччині щодо мігрантів

Обстановка на польському кордоні загострюється, а мігрантів збирається все більше

Гончарук заявив, що не знає, хто годуватиме мігрантів, якщо їх впустити до України. Фото: колаж "Сьогодні"

Нещодавно в Німеччині запропонували відправити в Україну мігрантів, які хочуть потрапити з Білорусі до Польщі. На що політики з Берліна отримали різку відповідь секретаря РНБО Олексія Данилова. Він заявив, що про них мають дбати німці, а не українці.

У інтерв'ю "Сьогодні" Надзвичайний та повноважний посол України Андрій Гончарук пояснив ситуацію. Дипломат каже, що таке ставлення окремих політиків до нас виникло через слабку позицію влади.

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"З нашою економічною ситуацією я взагалі не розумію, хто їх тут годувати буде. Ну, скаже Євросоюз нам, дасть гроші на те, щоб годувати і так далі. А хто збезпечить місце їхнього перебування? Хіба у нас є вільні площі, вільні приміщення, щоб прийняти людей? Це виглядає як черговий поцілунок не знаю куди, але не в щочку і не в обличчя", — обурюється Гончарук.

Ситуація на білорусько-польському кордоні

Також нагадаємо, 15 листопада на кордоні з Польщею почалася стрілянина, мігранти пішли на прорив.