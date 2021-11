На кордоні з Польщею розпочалася стрілянина: мігранти йдуть на прорив (відео)

На кордоні з Польщею розпочалася стрілянина, крім того, мігранти розпочали прорив кордону. Про це повідомляють польські прикордонники у Twitter .

Крім того, група біженців, намагаючись прорватися на КПП, влаштувала тисняву, та знесла частину огорожі на кордоні з Польщею.

На пункті пропуску "Брузги" (кордон Білорусі з Польщею) мігранти вирушили із стихійного табору, розташованого на білоруській території.

Мігрантам вдалося зламати огорожу з білоруської сторони кордону. Із протилежного боку на пункті пропуску "Кузня" їм протистояли польські правоохоронці. Для контролю ситуації також на кордон прибув вертоліт.

