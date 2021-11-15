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На кордоні з Польщею розпочалася стрілянина: мігранти йдуть на прорив (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик
15 листопада, 14:03
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Ситуація на кордоні загострюється
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На кордоні з Польщею розпочалася стрілянина, крім того, мігранти розпочали прорив кордону. Про це повідомляють польські прикордонники у Twitter .

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"Більше провокацій білорусів. Звуки пострілів, напевно, з неодружених патронів – це повсякденна реальність, з якою стикаються наші солдати та офіцери", – йдеться у повідомленні.

Ситуація загострюється, мігранти пішли на штурм

Крім того, група біженців, намагаючись прорватися на КПП, влаштувала тисняву, та знесла частину огорожі на кордоні з Польщею.

На пункті пропуску "Брузги" (кордон Білорусі з Польщею) мігранти вирушили із стихійного табору, розташованого на білоруській території.

"Близько тижня вони жили в наметах за нульової температури, їм не вистачало їжі та води. Наразі мігранти заявляють, що хочуть легально перетнути кордон", – повідомляють польські ЗМІ.

Мігрантам вдалося зламати огорожу з білоруської сторони кордону. Із протилежного боку на пункті пропуску "Кузня" їм протистояли польські правоохоронці. Для контролю ситуації також на кордон прибув вертоліт.

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"Ще провокації білорусів. Звуки пострілів, ймовірно, холостими патронами – повсякденна реальність, з якою стикаються наші солдати та офіцери", – зазначили у Міноборони Польщі.

А що кажуть у Білорусі?

За повідомленнями білоруської сторони, біженці, які прибули на пункт пропуску Брузги-Кузніца, стверджують, що хочуть легально перетнути кордон. Згідно з оцінкою Прикордонного комітету Білорусі, на пункті пропуску загалом зібралося близько 2100 осіб.

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Вранці в понеділок 15 листопада біженці, сподіваючись на позитивний результат ситуації, зібрали теплі речі, намети, спальні мішки. будь-якої ситуації", – заявила білоруська сторона.

Прикордонна служба Польщі також заявила, що мігранти готують штурм кордону.

"З самого ранку на прикордонному переході в Кузниці з білоруського боку збираються нелегальні мігранти. До них приєднуються нові угруповання, які досі розміщувалися на кордоні, і намагаються прорвати кордон. Все це – під наглядом білоруських служб", – розповіли прикордонники.

З чого все починалося

  • 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
  • Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили і про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна почала посилювати кордон із Білоруссю .
  • 11 листопада прес-секретар міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін Twitter повідомив, що у Мінську збирають велику групу мігрантів із дітьми, яку збираються направити до кордонів Польщі та Литви.

Ситуація на кордоні

У ніч проти 14 листопада була спроба силового прориву кордону . Група близько 100 людина на білоруській стороні пошкодила загородження. Після прибуття прикордонників та поліції нелегали зникли у лісі. Військові намагалися зруйнувати тимчасову прикордонну огорожу, зривали стовпи огорожі та намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт.

За інформацією прикордонників, білоруси оснастили мігрантів сльозогінним газом, який вони незабаром застосували стосовно польських служб. Цю та подальші спроби нелегально перетнути кордон було запобігло.

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