Мігранти "штурмують" Польщу – на кордоні розпочалася стрілянина (відео)

Обстановка на польському кордоні розжарюється, мігранти поводяться дедалі агресивніше

Мігранти намагаються потрапити до Польщі. Фото: колаж "Сьогодні"

На кордоні Білорусі та Польщі колона мігрантів намагається прорватись на територію іншої держави. Зокрема, вони намагаються зруйнувати прикордонну огорожу.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Польщі.

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На кордон направили антитерористичні підрозділи. Офіційний представник військ територіальної оборони Польщі полковник Марек Петржак відреагував на ситуацію.

"Підвищуємо боєздатність наших сил у відповідь на агресивні дії білоруської сторони, яка привела тисячі людей до польського кордону", – підкреслив Петржак у Twitter.

На відео з місця подій чути постріли.

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PSG Kunica:

Kolejne liczne grupy migrantów podprowadzane s przez biaoruskie suby do linii granicy. Migranci podejmuj pierwsze próby siowego forsowania granicy. Jestemy na miejscu @Straz_Graniczna , @PolskaPolicja , @MON_GOV_PL #TrzymamyStraz pic.twitter.com/AM334Q1SiB - Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) November 8, 2021

Крім того, мігранти розрізають колючий дріт спеціальними ножицями.

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Як розвивалися події

В обід 8 листопада велика колона мігрантів із Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками.

У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це через нібито байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили призвели війська до 6-годинної бойової готовності.

Міграційний терор