Мігранти "штурмують" Польщу – на кордоні розпочалася стрілянина (відео)

На кордоні Білорусі та Польщі колона мігрантів намагається прорватись на територію іншої держави. Зокрема, вони намагаються зруйнувати прикордонну огорожу.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони Польщі.
На кордон направили антитерористичні підрозділи. Офіційний представник військ територіальної оборони Польщі полковник Марек Петржак відреагував на ситуацію.
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"Підвищуємо боєздатність наших сил у відповідь на агресивні дії білоруської сторони, яка привела тисячі людей до польського кордону", – підкреслив Петржак у Twitter.
На відео з місця подій чути постріли.
PSG Kunica:- Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) November 8, 2021
Kolejne liczne grupy migrantów podprowadzane s przez biaoruskie suby do linii granicy. Migranci podejmuj pierwsze próby siowego forsowania granicy. Jestemy na miejscu @Straz_Graniczna , @PolskaPolicja , @MON_GOV_PL #TrzymamyStraz pic.twitter.com/AM334Q1SiB
Крім того, мігранти розрізають колючий дріт спеціальними ножицями.
Як розвивалися події
В обід 8 листопада велика колона мігрантів із Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками.
У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це через нібито байдужість польської влади.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили призвели війська до 6-годинної бойової готовності.
Міграційний терор
- На початку липня Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, заваливши цю країну нелегалами. За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі у 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.
- У зв'язку з цим литовці почали посилювати кордон, дійшло до того, що Україна направила Литві колючий дріт як гуманітарну допомогу. США закликали Лукашенка зупинити потік нелегальних мігрантів до Литви.
- Уже на початку вересня Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення прийняв президент країни Анджей Дуда.
- Євросоюз має намір посилити санкції проти режиму Лукашенка, зокрема і за міграційний терор.