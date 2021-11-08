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Мигранты "штурмуют" Польшу – на границе началась стрельба (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
8 ноября, 15:45
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Обстановка на польской границе накаляется, мигранты ведут себя все агрессивнее
Мигранты пытаются попасть в Польшу. Фото: коллаж "Сегодня"
Мигранты пытаются попасть в Польшу. Фото: коллаж "Сегодня"

На границе Беларуси и Польши колонна мигрантов пытается прорваться на территорию другого государства. В частности, они пытаются разрушить пограничную ограду.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Польши.

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На границу направили антитеррористические подразделения. Официальный представитель войск территориальной обороны Польши, полковник Марек Петржак отреагировал на ситуацию.

"Повышаем боеготовность наших сил в ответ на агрессивные действия белорусской стороны, приведшей тысячи людей к польской границе", – подчеркнул Петржак в Twitter.

На видео с места событий слышны выстрелы.

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Кроме того, мигранты разрезают колючую проволоку специальными ножницами.

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Как развивались события

В обед 8 ноября большая колонна мигрантов из Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками.

В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это из-за якобы безразличия польских властей.

В свою очередь, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы привели войска к 6-часовой боевой готовности.

Миграционный террор

  • В начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, завалив эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
  • В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина направила Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи. США призвали Лукашенко остановить поток нелегальных мигрантов в Литву.
  • Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент страны Анджей Дуда.
  • Евросоюз намерен усилить санкции против режима Лукашенко, в том числе и за миграционный террор.

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