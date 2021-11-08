Мигранты "штурмуют" Польшу – на границе началась стрельба (видео)

Обстановка на польской границе накаляется, мигранты ведут себя все агрессивнее

Мигранты пытаются попасть в Польшу. Фото: коллаж "Сегодня"

На границе Беларуси и Польши колонна мигрантов пытается прорваться на территорию другого государства. В частности, они пытаются разрушить пограничную ограду.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Польши.

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На границу направили антитеррористические подразделения. Официальный представитель войск территориальной обороны Польши, полковник Марек Петржак отреагировал на ситуацию.

"Повышаем боеготовность наших сил в ответ на агрессивные действия белорусской стороны, приведшей тысячи людей к польской границе", – подчеркнул Петржак в Twitter.

На видео с места событий слышны выстрелы.

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PSG Kunica:

Kolejne liczne grupy migrantów podprowadzane s przez biaoruskie suby do linii granicy . Migranci podejmuj pierwsze próby siowego forsowania granicy. Jestemy na miejscu @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja ,@MON_GOV_PL#TrzymamyStrazpic.twitter.com/AM334Q1SiB — Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) November 8, 2021

Кроме того, мигранты разрезают колючую проволоку специальными ножницами.

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Как развивались события

В обед 8 ноября большая колонна мигрантов из Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками.

В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это из-за якобы безразличия польских властей.

В свою очередь, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы привели войска к 6-часовой боевой готовности.

Миграционный террор