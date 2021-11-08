Мигранты "штурмуют" Польшу – на границе началась стрельба (видео)

На границе Беларуси и Польши колонна мигрантов пытается прорваться на территорию другого государства. В частности, они пытаются разрушить пограничную ограду.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Польши.
На границу направили антитеррористические подразделения. Официальный представитель войск территориальной обороны Польши, полковник Марек Петржак отреагировал на ситуацию.
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"Повышаем боеготовность наших сил в ответ на агрессивные действия белорусской стороны, приведшей тысячи людей к польской границе", – подчеркнул Петржак в Twitter.
На видео с места событий слышны выстрелы.
PSG Kunica:— Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) November 8, 2021
Kolejne liczne grupy migrantów podprowadzane s przez biaoruskie suby do linii granicy . Migranci podejmuj pierwsze próby siowego forsowania granicy. Jestemy na miejscu @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja ,@MON_GOV_PL#TrzymamyStrazpic.twitter.com/AM334Q1SiB
Кроме того, мигранты разрезают колючую проволоку специальными ножницами.
Как развивались события
В обед 8 ноября большая колонна мигрантов из Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками.
В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это из-за якобы безразличия польских властей.
В свою очередь, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы привели войска к 6-часовой боевой готовности.
Миграционный террор
- В начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, завалив эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
- В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина направила Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи. США призвали Лукашенко остановить поток нелегальных мигрантов в Литву.
- Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент страны Анджей Дуда.
- Евросоюз намерен усилить санкции против режима Лукашенко, в том числе и за миграционный террор.