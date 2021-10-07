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Термінові санкції: в ЄС хочуть добити режим Лукашенко новим рішенням

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 жовтня, 22:43
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Європарламент хоче посилити санкції проти останнього диктатора Європи
Лукашенко буде відповідати не тільки за розгін протестів, але і за транзит нелегалів в ЄС / Колаж "Сьогодні"
Лукашенко буде відповідати не тільки за розгін протестів, але і за транзит нелегалів в ЄС / Колаж "Сьогодні"

Євросоюз буде посилювати санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, якій рік тому утримав владу силовим шляхом після сумнівної перемоги на виборах. Зробити це мають намір в терміновому порядку.

Про це йдеться в резолюції Європарламенту "Про ситуацію в Білорусі після одного року протестів і їх насильницького придушення", повідомляє DW.

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Посилити санкції

Євродепутати закликають посилити санкції проти Лукашенка в терміновому порядку.

"Європарламент наполегливо рекомендує Європейській Раді на своєму наступному засіданні 21-22 жовтня 2021 року узгодити всеосяжний і стратегічний підхід до санкцій проти білоруського режиму ", – наголошується в резолюції. Він повинен "включати перехід від покрокового до більш рішучого списку санкцій", йдеться в документі.

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П'ятий пакет санкцій

Четвертий пакет санкцій ЄС проти влади Білорусі був введений в червні, а у вересні стало відомо про підготовку п'ятого пакету. Він передбачає обмежувальні заходи проти осіб та організацій:

  • залучених в репресії в Білорусі;
  • причетних до незаконного переміщення людей через кордони.

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Події рік тому

  • Лукашенко очолив вкотре Білорусь у серпні минулого року за підсумками президентських виборів. Щоправда, їх не визнав цивілізований світ, зокрема Україна, а самого Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором. Після цього в Білорусі почалися місяці масових протестів, а за ґратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.
  • Витівка офіційного Мінська з примусовою посадкою літака Ryanair взагалі шокувала світ – країни Європи заборонили польоти над Білоруссю. Режим Лукашенка нарвався на санкції Євросоюзу, обмежувальні заходи готує навіть Україна.
  • Лукашенко пішов ще далі – підписав закон "Про зміну законів щодо захисту суверенітету і конституційного ладу", яким дозволив залучати армію до боротьби з протестами.
  • Як повідомляли новини "Сьогодні", у Києві 3 серпня знайшли мертвим громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський дім в Україні". Переїхати в Україну йому довелося восени 2020-го після протестів у Білорусі. Його соратники кажуть, що це спланована спецоперація білоруських спецслужб.

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