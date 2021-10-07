Термінові санкції: в ЄС хочуть добити режим Лукашенко новим рішенням

Євросоюз буде посилювати санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, якій рік тому утримав владу силовим шляхом після сумнівної перемоги на виборах. Зробити це мають намір в терміновому порядку.
Про це йдеться в резолюції Європарламенту "Про ситуацію в Білорусі після одного року протестів і їх насильницького придушення", повідомляє DW.
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Посилити санкції
Євродепутати закликають посилити санкції проти Лукашенка в терміновому порядку.
"Європарламент наполегливо рекомендує Європейській Раді на своєму наступному засіданні 21-22 жовтня 2021 року узгодити всеосяжний і стратегічний підхід до санкцій проти білоруського режиму ", – наголошується в резолюції. Він повинен "включати перехід від покрокового до більш рішучого списку санкцій", йдеться в документі.
П'ятий пакет санкцій
Четвертий пакет санкцій ЄС проти влади Білорусі був введений в червні, а у вересні стало відомо про підготовку п'ятого пакету. Він передбачає обмежувальні заходи проти осіб та організацій:
- залучених в репресії в Білорусі;
- причетних до незаконного переміщення людей через кордони.
Події рік тому
- Лукашенко очолив вкотре Білорусь у серпні минулого року за підсумками президентських виборів. Щоправда, їх не визнав цивілізований світ, зокрема Україна, а самого Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором. Після цього в Білорусі почалися місяці масових протестів, а за ґратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.
- Витівка офіційного Мінська з примусовою посадкою літака Ryanair взагалі шокувала світ – країни Європи заборонили польоти над Білоруссю. Режим Лукашенка нарвався на санкції Євросоюзу, обмежувальні заходи готує навіть Україна.
- Лукашенко пішов ще далі – підписав закон "Про зміну законів щодо захисту суверенітету і конституційного ладу", яким дозволив залучати армію до боротьби з протестами.
- Як повідомляли новини "Сьогодні", у Києві 3 серпня знайшли мертвим громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський дім в Україні". Переїхати в Україну йому довелося восени 2020-го після протестів у Білорусі. Його соратники кажуть, що це спланована спецоперація білоруських спецслужб.