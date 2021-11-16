"Очередной поцелуй, не знаю куда": украинский дипломат резко ответил Германии по мигрантам

Не так давно в Германии предложили отправить в Украину мигрантов, которые хотят попасть из Беларуси в Польшу. На что политики из Берлина получили резкий ответ секретаря СНБО Алексея Данилова. Он заявил, что о них должны заботиться немцы, а не украинцы.
В интервью "Сегодня" Чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Гончарук объяснил ситуацию. Дипломат говорит, что такое отношение отдельных политиков к нам возникло из-за слабой позиции власти.
"С нашей экономической ситуацией я вообще не понимаю, кто их здесь кормить будет. Ну, скажет Евросоюз нам, даст деньги на то, чтобы кормить и так далее. А кто обеспечит место их пребывания? Разве у нас есть свободные площади, свободные помещения, чтобы принять людей? Это выглядит как очередной поцелуй, не знаю куда, но не в щечку и не в лицо", — возмущается Гончарук.
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Ситуация на белорусско-польской границе
- Ситуация на границе обострилась 8 ноября. В обед того дня большая колонна мигрантов, в сопровождении силовиков в военной форме с оружием, двинулась с территории Беларуси к границе с Польшей.
- Польские Вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
- Мигранты несколько раз пытались прорваться на территорию Польши. На видео с места событий были слышны выстрелы.
- 9 ноября мигранты все таки проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
- Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
- А 14 ноября мигранты прорвались в Польшу, атакуя камнями полицию.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миграционный кризис, устроенный Беларусью на границе с Польшей, направлен на отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной.
- Кроме того, ЕС уже наказал режим Лукашенко новыми санкциями.
Также напомним, 15 ноября на границе с Польшей началась стрельба, мигранты пошли на прорыв.