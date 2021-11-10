Білоруські силовики знущаються з мігрантів – натовп прорвався до Польщі (фото, відео)

Польща збільшила до 15 тисяч кількість солдатів на кордоні з Білоруссю

Дві великі групи мігрантів прорвалися через кордон Білорусі та Польщі. Фото: колаж "Сьогодні"

Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантівстріляниною в їхній присутності. Також зафіксовано акти насильства стосовно біженців з боку представників режиму самопроголошеного президента Лукашенка.

На опублікованих відео чутно крики людей.

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Uchwycilimy take akty przemocy ze strony Biaorusinów pic.twitter.com/vVcKLdAIWi - Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

Яка нині ситуація на кордоні

Кілька груп мігрантів одночасно намагалися перетнути кордон у різних місцях. Такі спроби було здійснено в районі населених пунктів Біловежа та Кринки. Декого з них вдалося одразу повернути на білоруську сторону, решту довелося розшукувати. В обох випадках дійшло до силового вторгнення з руйнуванням встановленої на кордоні огорожі.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив в ефірі Польського радіо, що всіх мігрантів, які проникли на територію країни у вівторок увечері, затримано.

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За оцінками Прикордонної охорони Польщі, з понеділка у безпосередній близькості від кордону розташовано від 2 тис. до 4 тис. осіб, які прагнуть потрапити на територію Євросоюзу.

Уточнюється, що Польща збільшила до 15 тисяч кількість солдатів на кордоні з Білоруссю, напередодні їх було 13 тисяч.

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Ситуація на білорусько-польському кордоні

В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.

Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій були чутні постріли.

Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу.

Також нагадаємо, Ярош закликав Київ допомогти Польщі дати "гідну відсіч".