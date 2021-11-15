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Лукашенко відволікає увагу від планів Росії на кордоні з Україною – Блінкен

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
15 листопада, 09:17
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У США стурбовані нарощуванням військ РФ біля кордону з Україною
Держдеп зазначив, що США підтримують Польщу. Фото: колаж "Сьогодні"
Держдеп зазначив, що США підтримують Польщу. Фото: колаж "Сьогодні"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що міграційна криза, влаштована Білоруссю на кордоні з Польщею, спрямована на відволікання уваги від дій Росії на кордоні з Україною.

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

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Зазначається, що Блінкен сказав про це під час розмови з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол та спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", – заявив він.

Також під час розмови Блінкен та Рау засудили використання вразливих мігрантів і закликали Лукашенка усунути корінні причини санкцій, запроваджених заходом, – відмова у правах людини та основних свобод для білоруського народу.

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Крім того, Блінкен висловив глибоку вдячність Польщі за її активну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

"Сполучені Штати, Польща, інші союзники та партнери єдині у прагненні нав'язати Москві значні витрати за її військову агресію та зловмисну ​​діяльність у регіоні", – йдеться у повідомленні.

Війська РФ біля кордонів України

  • Нещодавно газета The Washington Post, посилаючись на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки, мовляв, показують: сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною. Також наголошується, що із зображень, схоже, випливає, що 1-ша гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад та техніку в бік України.
  • Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
  • Секретар РНБО України Олексій Данілов спростував стягування військ до наших кордонів, назвавши це дезінформацією.
  • Але того ж дня Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять недалеко від України.
  • Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович казав, що війська РФ влаштували дивні маневри поблизу України, і пояснив, із чим це пов'язано.
  • За даними Bloomberg, що посилається на аналітиків військово-розвідувальної компанії Janes, Росія перекидає більше бойових танків до кордону з Україною.

До речі, а ви знали, що Блінкен має українське коріння? "Сьогодні" знайшли родичів держсекретаря США в Україні.

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