Лукашенко відволікає увагу від планів Росії на кордоні з Україною – Блінкен

У США стурбовані нарощуванням військ РФ біля кордону з Україною

Держдеп зазначив, що США підтримують Польщу. Фото: колаж "Сьогодні"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що міграційна криза, влаштована Білоруссю на кордоні з Польщею, спрямована на відволікання уваги від дій Росії на кордоні з Україною.

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

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Зазначається, що Блінкен сказав про це під час розмови з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол та спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", – заявив він.

Також під час розмови Блінкен та Рау засудили використання вразливих мігрантів і закликали Лукашенка усунути корінні причини санкцій, запроваджених заходом, – відмова у правах людини та основних свобод для білоруського народу.

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Крім того, Блінкен висловив глибоку вдячність Польщі за її активну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

"Сполучені Штати, Польща, інші союзники та партнери єдині у прагненні нав'язати Москві значні витрати за її військову агресію та зловмисну ​​діяльність у регіоні", – йдеться у повідомленні.

Війська РФ біля кордонів України

Нещодавно газета The Washington Post, посилаючись на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки, мовляв, показують: сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною. Також наголошується, що із зображень, схоже, випливає, що 1-ша гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад та техніку в бік України.

Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.

Секретар РНБО України Олексій Данілов спростував стягування військ до наших кордонів, назвавши це дезінформацією.

Але того ж дня Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять недалеко від України.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович казав, що війська РФ влаштували дивні маневри поблизу України, і пояснив, із чим це пов'язано.

За даними Bloomberg, що посилається на аналітиків військово-розвідувальної компанії Janes, Росія перекидає більше бойових танків до кордону з Україною.

До речі, а ви знали, що Блінкен має українське коріння? "Сьогодні" знайшли родичів держсекретаря США в Україні.