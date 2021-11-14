ЄС готує санкції проти всіх, хто допомагав Лукашенкові з мігрантами

Глави МЗС країн Євросоюзу планують розширити санкції проти Білорусі у зв'язку з міграційною кризою.
Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель у інтерв'ю французькому тижневику Le Journal du Dimanche.
"Ми дамо зелене світло розширенню правової бази для наших санкцій проти Білорусі, щоб штрафні заходи могли бути застосовані до будь-якого, хто бере участь у перевезенні мігрантів до цієї країни", – сказав він.
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Передбачається, що нові санкції стосуватимуться авіакомпаній та турагентств, яких підозрюють у причетності до переправки мігрантів до кордону Білорусі. Також їх запровадять стосовно 30 білоруських чиновників.
Санкції можуть торкнутися "Аерофлоту" та не тільки
Євросоюз обговорює запровадження санкцій проти російського "Аерофлоту" та Turkish Airlines. Обмеження мають запровадити в рамках нового санкційного пакету проти Білорусі, який готують через міграційну кризу. Про це повідомляє Bloomberg.
Авіакомпанії при цьому запідозрили у причетності до доставки мігрантів до кордонів Євросоюзу через Білорусь. У свою чергу, у Turkish Airlines зазначили, що не причетні до нелегального потоку біженців.
Ситуація на білорусько-польському кордоні
- В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.
- Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій було чутно постріли.
- Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Декого з них вдалося відразу повернути на білоруський бік, решту довелося розшукувати.
- Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.
- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
- Біля кордону з Білоруссю знайдено тіло мігранта.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що в Білорусі немає жодної кризи з мігрантами, це Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою.
- 14 листопада мігранти прорвалися до Польщі, атакуючи камінням поліцію.
Також нагадаємо, Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їхній присутності.