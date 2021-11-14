ЄС готує санкції проти всіх, хто допомагав Лукашенкові з мігрантами

Глави МЗС країн ЄС обговорять нові санкції

Обмеження торкнуться авіакомпаній та чиновників. Фото: колаж "Сьогодні"

Глави МЗС країн Євросоюзу планують розширити санкції проти Білорусі у зв'язку з міграційною кризою.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель у інтерв'ю французькому тижневику Le Journal du Dimanche.

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"Ми дамо зелене світло розширенню правової бази для наших санкцій проти Білорусі, щоб штрафні заходи могли бути застосовані до будь-якого, хто бере участь у перевезенні мігрантів до цієї країни", – сказав він.

Передбачається, що нові санкції стосуватимуться авіакомпаній та турагентств, яких підозрюють у причетності до переправки мігрантів до кордону Білорусі. Також їх запровадять стосовно 30 білоруських чиновників.

Санкції можуть торкнутися "Аерофлоту" та не тільки

Євросоюз обговорює запровадження санкцій проти російського "Аерофлоту" та Turkish Airlines. Обмеження мають запровадити в рамках нового санкційного пакету проти Білорусі, який готують через міграційну кризу. Про це повідомляє Bloomberg.

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Авіакомпанії при цьому запідозрили у причетності до доставки мігрантів до кордонів Євросоюзу через Білорусь. У свою чергу, у Turkish Airlines зазначили, що не причетні до нелегального потоку біженців.

Ситуація на білорусько-польському кордоні

Також нагадаємо, Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їхній присутності.