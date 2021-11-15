ЄС покарав режим Лукашенка новими санкціями – ЗМІ

Євросоюз затвердив санкції проти Білорусі. Про це повідомив брюссельський журналіст Рікард Йозвяк. Twitter.
"Міністри закордонних справ ЄС офіційно затвердили нові критерії санкцій стосовно Білорусі. Крім того, у них також буде сьогодні політична угода щодо запровадження додаткових санкцій, фактична робота щодо внесення до списку осіб та організацій буде найближчим часом", – написав він.
Про які саме санкції йдеться, журналіст не уточнив.
EU foreign ministrs має тепер офіційно adopted the new sanctions criteria for #Belarus . вони будуть також політичне ув'язнення завжди до неспроможності більше sanctions, але реальна робота до list ppl and entities не буде ready today.- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 15, 2021
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Ситуація на білорусько-польському кордоні
- В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.
- Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій були чутні постріли .
- Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Деяких із них вдалося відразу повернути на білоруську сторону, решту довелося розшукувати.
- Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.
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Також нагадаємо, Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їх присутності.