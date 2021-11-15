ЄС покарав режим Лукашенка новими санкціями – ЗМІ

Причиною запровадження санкцій стала міграційна криза на кордоні

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Євросоюз затвердив санкції проти Білорусі. Про це повідомив брюссельський журналіст Рікард Йозвяк. Twitter.

"Міністри закордонних справ ЄС офіційно затвердили нові критерії санкцій стосовно Білорусі. Крім того, у них також буде сьогодні політична угода щодо запровадження додаткових санкцій, фактична робота щодо внесення до списку осіб та організацій буде найближчим часом", – написав він.

Про які саме санкції йдеться, журналіст не уточнив.

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EU foreign ministrs має тепер офіційно adopted the new sanctions criteria for #Belarus . вони будуть також політичне ув'язнення завжди до неспроможності більше sanctions, але реальна робота до list ppl and entities не буде ready today. - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 15, 2021

Ситуація на білорусько-польському кордоні

Також нагадаємо, Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їх присутності.