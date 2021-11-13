Що тепер скаже Лукашенко? Біля кордону з Білоруссю знайдено тіло мігранта

Під час огляду тіла правоохоронці знайшли паспорт покійного

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У лісовій зоні біля села Волька Тереховська (Білорусь) працівник лісокомбінату знайшов тіло сирійського мігранта . Про це пише TVN24 .

Під час огляду поліцейські виявили паспорт загиблого. Проведені заходи на місці виявлення тіла не дозволили однозначно встановити причину смерті.

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" Це тіло передано для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причин смерті" – повідомили в поліції.

Wczoraj w lasach, недалеко granicy, pod Wólk Terechowsk, odnalezione zostay zwoki modego mczyzny narodowoci syryjskiej. Przeprowadzone w miejscu odnalezienia ciaa czynnoci, ні pozwoliy на jednoznaczne ustalenie przyczyny merci. pic.twitter.com/RhlADj0IdD - Podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 13, 2021

Зазначимо, що у ніч на суботу у цьому районі була спроба силового прориву кордону. Група близько 100 осіб на білоруській стороні пошкодили загородження. Після прибуття прикордонників та поліції нелегали зникли у лісі. Також ми писали, що військові намагалися зруйнувати тимчасову прикордонну огорожу, зривали стовпи огорожі та намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт.

За інформацією прикордонників, білоруси оснастили мігрантів сльозогінним газом, який вони незабаром застосували стосовно польських служб.

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Міграційна криза посилюється

Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їх присутності. Також зафіксовано акти насильства стосовно біженців із боку представників режиму самопроголошеного президента Лукашенка.

З чого все почалося

Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та з зброєю, деякі з них – з службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські збройні сили приведені у бойову готовність. 9 листопада мігранти проломили огорожу , навіть чути постріли.

Україна напоготові