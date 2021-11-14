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Мігранти прорвалися до Польщі, атакуючи камінням поліцію (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
14 листопада, 12:46
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Одному з правоохоронців знадобилася медична допомога
Один із каменів потрапив у шолом поліцейського. Фото: колаж "Сьогодні"
Один із каменів потрапив у шолом поліцейського. Фото: колаж "Сьогодні"

Група приблизно з 50 мігрантів штурмом прорвалася на територію Польщі з боку Білорусі. Вони кидали каміння у поліцейських, понад двадцять нелегалів було затримано.

Про це повідомляє поліція Підляського воєводства Польщі.

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Що відомо

Учора, 13 листопада, близько 17 години поблизу Стажина до Польщі увірвалися близько 50 осіб. У розшуку мігрантів, які нелегально перетнули кордон, взяв участь 21 поліцейський, а також військові та прикордонники. Співробітники поліції затримали 22 громадян Іраку.

Крім того, в районі населеного пункту Колонія Клюковіце мігранти атакували поліцейських під час спроби силового проникнення через кордон до Польщі. Один із кинутих каменів потрапив у шолом поліцейського. Сила удару була настільки великою, що його шолом пошкодився, правоохоронцю знадобилася госпіталізація.

Крім того, пошкоджено автомобіль поліцейських.

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Міноборони Польщі опублікувало фотографії каменів, якими мігранти кидалися у бік польських силовиків.

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Ситуація на білорусько-польському кордоні

  • В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
  • Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.
  • Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій було чутно постріли.
  • Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Декого з них вдалося відразу повернути на білоруський бік, решту довелося розшукувати.
  • Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.
  • Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
  • Біля кордону з Білоруссю знайдено тіло мігранта.
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що в Білорусі немає жодної кризи з мігрантами, це Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою.

Також нагадаємо, Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їхній присутності.

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