Мігранти прорвалися до Польщі, атакуючи камінням поліцію (фото)

Одному з правоохоронців знадобилася медична допомога

Один із каменів потрапив у шолом поліцейського. Фото: колаж "Сьогодні"

Група приблизно з 50 мігрантів штурмом прорвалася на територію Польщі з боку Білорусі. Вони кидали каміння у поліцейських, понад двадцять нелегалів було затримано.

Про це повідомляє поліція Підляського воєводства Польщі.

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Що відомо

Учора, 13 листопада, близько 17 години поблизу Стажина до Польщі увірвалися близько 50 осіб. У розшуку мігрантів, які нелегально перетнули кордон, взяв участь 21 поліцейський, а також військові та прикордонники. Співробітники поліції затримали 22 громадян Іраку.

Крім того, в районі населеного пункту Колонія Клюковіце мігранти атакували поліцейських під час спроби силового проникнення через кордон до Польщі. Один із кинутих каменів потрапив у шолом поліцейського. Сила удару була настільки великою, що його шолом пошкодився, правоохоронцю знадобилася госпіталізація.

Крім того, пошкоджено автомобіль поліцейських.

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Dzisiejszej nocy niestety odnotowalimy kilka agresywnych zachowa. Ze strony Biaorusi w kierunku policjantów poleciay kamienie, którymi m. in. trafiono policjanta oraz uszkodzono radiowóz. Policjant на szczcie mia на gowie hem, który go ochroni. #NaStrayGranicy pic.twitter.com/iDIwBSEKgd - Polska Policja (@PolskaPolicja) November 14, 2021

Міноборони Польщі опублікувало фотографії каменів, якими мігранти кидалися у бік польських силовиків.

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W nocy onierze i funkcjonariusze лишилися обрзучені gruzem przez migrantów, którzy próbowali przedosta si do Polski. Migrantom nie udao si przedrze на polsk stron. pic.twitter.com/JL2PRZsY8S - Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 14, 2021

Ситуація на білорусько-польському кордоні

Також нагадаємо, Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їхній присутності.