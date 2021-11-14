Мигранты прорвались в Польшу, атакуя камнями полицию (фото)

Одному из правоохранителей понадобилась медицинская помощь

Один из камней попал в шлем полицейского. Фото: коллаж "Сегодня"

Группа из примерно 50 мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши со стороны Беларуси. Они бросали камни в полицейских, более двадцати нелегалов были задержаны.

Об этом сообщает полиция Подлясского воеводства Польши.

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Что известно

Вчера, 13 ноября, около 17 часов вблизи Стажина в Польшу ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, нелегально пересекших границу, принял участие 21 полицейский, а также военные и пограничники. Сотрудники полиции задержали 22 граждан Ирака.

Кроме того, в районе населенного пункта Колония Клюковице мигранты атаковали полицейских при попытке силового проникновения через границу в Польшу. Один из брошенных камней попал в шлем полицейского. Сила удара была настолько велика, что его шлем повредился, правоохранителю понадобилась госпитализация.

Кроме того, поврежден автомобиль полицейских.

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Dzisiejszej nocy niestety odnotowalimy kilka agresywnych zachowa. Ze strony Biaorusi w kierunku policjantów poleciay kamienie, którymi m. in. trafiono policjanta oraz uszkodzono radiowóz. Policjant na szczcie mia na gowie hem, który go ochroni. #NaStrayGranicypic.twitter.com/iDIwBSEKgd — Polska Policja (@PolskaPolicja) November 14, 2021

Минобороны Польши опубликовало фотографии камней, которыми мигранты бросались в сторону польских силовиков.

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W nocy onierze i funkcjonariusze zostali obrzuceni gruzem przez migrantów, którzy próbowali przedosta si do Polski. Migrantom nie udao si przedrze na polsk stron. pic.twitter.com/JL2PRZsY8S — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 14, 2021

Ситуация на белорусско-польской границе

Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.