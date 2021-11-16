Наступ на всіх фронтах: які "сюрпризи" готує Білорусь для України та чи буде допомога ЄС

Українські дипломати про те, як далі розвиватимуться події навколо кризи мігрантів на білоруському кордоні

Режим Лукашенка буквально транзитом пускає біженців з Азії та Близького Сходу в ЄС. Фото: колаж "Сьогодні"

Європа на вухах через загострення кризи біженців. Минулого понеділка з'явилася інформація, що сотні мігрантів у супроводі озброєних білоруських силовиків стягуються до кордону Білорусі з Польщею. Згодом декому з них навіть вдалося прорватися через межу між країнами. Навала іноземців не припинялася, понад те — вони почали розбивати цілі табори. Через це вздовж білорусько-польського та білорусько-литовського кордону оголосили надзвичайний стан. У ситуації, яка почала виходити з-під контролю, Польща звинувачує Мінськ і Москву. До розв'язання конфлікту залучили Євросоюз та НАТО.

За яким сценарієм мігрантська криза розвиватиметься далі та що робить Європа, аби зарадити конфлікту? Сайт "Сьогодні" запитав думку авторитетних дипломатів.

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У пошуках крайнього

Окремі політики вирішили, що порятунку не треба довго шукати, він є поряд з точкою кипіння — в Україні. Ідею, аби ми прихистили біженців, висловив експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому бундестазі Нільс Шмід. На що отримав різку відповідь секретаря РНБО Олексія Данілова, мовляв, з якого дива ми це маємо робити.

Для того, аби пояснити ситуацію, журналіст сайту "Сьогодні" звернувся до Надзвичайного і Повноважного Посла України Андрія Гончарука. Дипломат каже, що таке ставлення окремих політиків до нас виникло через слабку позицію влади.

"З нашою економічною ситуацією я взагалі не розумію, хто їх тут годувати буде. Ну, скаже Євросоюз нам, дасть гроші на те, щоб годувати і так далі. А хто збезпечить місце їхнього перебування? Хіба у нас є вільні площі, вільні приміщення, щоб прийняти людей? Це виглядає як черговий поцілунок не знаю куди, але не в щочку і не в обличчя", — обурюється Гончарук.

Андрій Гончарук: "Це виглядає як черговий поцілуной не знаю куди" / Фото: dmitryfirtash.com

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Треба показувати невдоволення, підбираючи слова. У цьому переконаний колишній міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін. Про це ексочільник МЗС сказав у коментарі сайту "Сьогодні":

"Я би не відповідав так різко німцям. Тим більше, що і канцлер буде від соціал-демократів, і президент пан Штайнмаєр від соціал-демократів. І нам просто говорити і піднімати градус риторики, особливо вживаючи некоректні висловлювання аж ніяк немає сенсу. Тим більше від Ради нацбезпеки. Політики мають робити політичні заяви, а РНБО має займатися безпекою. Саме тому відповідь має бути чіткою, жорсткою, але цілком коректною і ввічливою. Оскільки німці — наші партнери і це не їхня офіційна позиція".

Україна має бути напоготові

Разом з тим, Клімкін каже, що вторгнення біженців через українські кордони цілком реальне.

"Це можна зробити за 5 хвилин. Зараз вони туди прилітають, їх годують, навіть декому платять гроші. Вони йдуть до кордону, створюють там табори біженців. Це абсолютний шантаж з боку Путіна. На фоні енергетичної кризи він створює ще й міграційну. А переорієнтувати їх на український кордон — це просто їм сказати: "Ось є Україна, у неї безвізовий режим з ЄС. Ви потрапряєте в Україну, а потім якимось чином до Європи". Білоруські друзі, з якими я спілкуюсь, кажуть, що саме такою логікою хочуть переорієнтувати ті потоки. І це буде доба, коли вони це зможуть зробити", — каже ексголова МЗС.

Павло Клімкін: "Це абсолютний шантаж з боку Путіна." / Фото: bitva.wiki

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У разі загострення ситуації Клімкін пропонує спільно з Польщею, Латвією, Литвою відпрацювати єдину стратегію на рівні секретарів РНБО. Поки ж українська влада розробляє самостійний план, як відгородитися від непроханих гостей. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирськийзаявив, що Україна наступного року побудує кордон з Росією та Білоруссю. А ще готуватиме давати відсіч українців із територіальної оборони на спеціальних навчаннях.

Кому простягувати руку допомоги

Окремі політики запевняють, що Україна має допомагати своїм сусідам. Та чим ми можем зарадити не розуміють навіть досвідчені дипломати. У розмові з журналістом "Сьогодні" колишній міністр закордонних справ України (2003-2005 та 2010-2012) Костянтин Грищенко наголосив:

"У цьому випадку це політична, моральна підтримка. Якщо виникає нестача якогось матеріалу, його можна постачати. Але я не бачу, що більше потрібно пропонувати на сьогодні".

Та додає, що зарадити можна колективно. Однак треба розуміти, з ким вести перемовини.

"Лукашенко ні з ким не спілкується, бо він уже давно під санкціями, то на нього будь-які прохання або заклики не працюють. Тому така криза продовжується. І всі розуміють, що ключ лежить в Москві і тому звертаються туди", — пояснює Грищенко.

Костянтин Грищенко: "Я не бачу, що більше потрібно пропонувати на сьогодні" / Фото: m.day.kyiv.ua

Європа і НАТО — ваш вихід

Як владнати ситуацію на сході Європи мають вирішувати на рівні найбільш впливових об'єднань. Ексклюзивно для нашого видання Голова місії України при НАТО у 2000-2005 роках Володимир Хандогій поділився своїм баченням:

"Треба зафіксувати у відповідних двостороніх документах або в рамках ЄС чи НАТО солідарність всіх країн Європи проти цієї, я б сказав, нової гібридної війни. Але вже не гібридна війна Росія-Україна, а гібридна війна Росія-Європа. Ідея має полягати в тому, щоб повернути тих біженців, які накопичилися на території Білорусі сьогодні, до країн їхнього походження. І за це повинна нести відповідальність Білорусь і Російська Федерація. Без згоди Росії навряд чи Білорусь пішла б на такі кроки. Оскільки там організували хаб, куди десятками авіарейсів завозять емігрантів, які фактично є такими "снарядами", якщо їх можна так назвати, проти західного світу".

Володимир Хандогій: "Це вже не гібридна війна Росія-Україна, а гібридна війна Росія-Європа" / Фото: УНІАН

Відповідальність за врегулювання проблеми лежить на Європейському союзі та НАТО. Бо саме вони юридично зобов'язані захищати країну-члена ЄС. Про це сайту "Сьогодні" сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України Юрій Костенко. А ще він впевнений, що зробити це буде не так легко, оскільки ініціатива йде не від Лукашенка, а від Путіна.

"Я можу критикувати Євросоюз, НАТО за те, що вони досить спокійно реагують на нові види агресії, яку формує російська неоімперська політика. На такі речі має бути блискавична реакція у вигляді відповідного законодавства, яке має ухвалювати Євросоюз, у вигляді відповідних змін доктрини НАТО щодо цих загроз. І найголовніше — у вигляді санкційної політики. Зараз же Захід проявляє традиційно свою ліберальну очікувальну позицію. Вона не працює, вона не ефективна. Вона породжує дуже багато нових проблем. Поки агресора не зупинять, активно буде розвиватися наступ на всіх фронтах", — застерігає дипломат.

Юрій Костенко: "Поки агресора не зупинять, активно буде розвиватися наступ по всіх фронтах" / Фото: Укрінформ

Разом з тим, європейські лідери активно ведуть перемовини з господарем Кремля. Це питання у телефонній розмові з Путіним порушувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Країни-члени НАТО збиралися на окрему нараду. Євросоюз дав публічну відповідь на газовий шантаж з боку Лукашенка.

Однак поки спроби натиснути на двох президентів, які перебувають у змові, марні. А тим часом навала нелегальних "туристів" штурмує кордони Фінляндіїта розробляє план атаки України.