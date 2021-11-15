Мігранти – це метод Путіна: для РФ та Білорусі вигадали нове покарання

Саме президент РФ Путін "винайшов метод тиску" мігрантами для Лукашенка, вважає віце-прем'єр Польщі

На Росію та Білорусь хочуть посилити тиск. Фото: колаж "Сьогодні"

Віце-прем'єр Польщі Петро Глінський запропонував розглянути вилучення Росії та Білорусі з міжнародних організацій. За його словами, необхідно посилити тиск на ці країни через спроби режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка спровокувати міграційну криза в Європі.

Про це він заявив в інтерв'ю Polska Times.

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"Міжнародний тиск на ці два режими – білоруський та російський – має бути набагато сильнішим. Я б навіть розглянув можливість виключення цих двох країн із багатьох міжнародних організацій, зокрема з важливих для них спортивних змагань", – сказав Глинський.

За словами віце-прем'єра Польщі, російський та білоруський режими діють нелюдяно і не беруть до уваги нічого, окрім реального економічного чи політичного тиску.

Глінський також назвав Росію "агресивною імперією", яка використовує зовнішню агресію для легітимації влади. Він вважає, що саме президент Росії Володимир Путін "винайшов метод тиску" мігрантами для Лукашенка.

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Ситуація на білорусько-польському кордоні

Також нагадаємо, Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їхній присутності.