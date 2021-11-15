Мігранти – це метод Путіна: для РФ та Білорусі вигадали нове покарання

Віце-прем'єр Польщі Петро Глінський запропонував розглянути вилучення Росії та Білорусі з міжнародних організацій. За його словами, необхідно посилити тиск на ці країни через спроби режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка спровокувати міграційну криза в Європі.
Про це він заявив в інтерв'ю Polska Times.
"Міжнародний тиск на ці два режими – білоруський та російський – має бути набагато сильнішим. Я б навіть розглянув можливість виключення цих двох країн із багатьох міжнародних організацій, зокрема з важливих для них спортивних змагань", – сказав Глинський.
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За словами віце-прем'єра Польщі, російський та білоруський режими діють нелюдяно і не беруть до уваги нічого, окрім реального економічного чи політичного тиску.
Глінський також назвав Росію "агресивною імперією", яка використовує зовнішню агресію для легітимації влади. Він вважає, що саме президент Росії Володимир Путін "винайшов метод тиску" мігрантами для Лукашенка.
Ситуація на білорусько-польському кордоні
- В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.
- Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій було чутно постріли.
- Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Декого з них вдалося відразу повернути на білоруський бік, решту довелося розшукувати.
- Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.
- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
- Біля кордону з Білоруссю знайдено тіло мігранта.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що в Білорусі немає жодної кризи з мігрантами, це Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою.
- 14 листопада мігранти прорвалися до Польщі, атакуючи камінням поліцію.
Також нагадаємо, Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їхній присутності.